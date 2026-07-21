Fico Gutiérrez sobre vía al mar: “De La Espriella ya hizo lo que no hizo Petro en cuatro años”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, abordó en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el panorama de la infraestructura vial de Antioquia, especialmente en el proyecto de la vía al mar y la situación actual del Túnel del Toyo. Durante la conversación, el mandatario distrital detalló la inversión de recursos locales y departamentales para concluir las obras y analizó el inicio del proceso de empalme regional con el presidente electo, Abelardo De La Espriella; enfatizó en sus diferencias frente a la gestión de la administración saliente de Gustavo Petro.

Avances y financiamiento en la Vía al Mar y el Túnel del Toyo

La conectividad entre Medellín y el Urabá antioqueño contempla reducir el tiempo de desplazamiento de ocho a cuatro horas mediante un trazado que incluye el Túnel del Toyo —de 9,73 kilómetros— junto a 18 túneles adicionales y más de 20 viaductos. De acuerdo con lo manifestado por el alcalde Gutiérrez, el proyecto se divide en dos tramos con esquemas de ejecución distintos:

Tramo Giraldo - Cañasgordas (Túnel del Toyo): Financiamiento a cargo de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia. Este sector ya se encuentra terminado en su obra civil.

Financiamiento a cargo de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia. Este sector ya se encuentra terminado en su obra civil. Tramo Santa Fe de Antioquia - Giraldo: Tramo asignado inicialmente al Gobierno Nacional, el cual registraba un avance de obra del 54%.

Ante la falta de avance en el tramo nacional, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia asumieron la adición de recursos para garantizar la finalización del corredor vial. Según Gutiérrez, Medellín ha aportado más de 800.000 millones de pesos desde el inicio del proyecto y una adición reciente de 342.000 millones de pesos, mientras que la Gobernación de Antioquia destinó cerca de 550.000 millones de pesos adicionales.

En relación con el relacionamiento institucional y la gestión del megaproyecto, el alcalde destacó el compromiso manifestado por el nuevo gobierno electo frente a los requerimientos del departamento:



“Ayer el presidente Abelardo de la Espriella, electo, hizo algo que no ha hecho Petro en 4 años. Y es por lo menos darle la instrucción a la ministra de Transporte de decir póngase al frente y ayude en todo lo que tenga que ayudar”, dijo el alcalde de Medellín.

Instalación de equipos electromecánicos en los túneles

Un punto central de la discusión sobre los tiempos de entrega radica en el montaje de los sistemas electromecánicos requeridos para la operación de la vía. Gutiérrez señaló que el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) dispone de los equipos en bodega, e instó a la ministra de Transporte designada, Elsa Noguera, a autorizar su instalación en los sectores cuya infraestructura civil está concluida.

“El INVIAS tiene los equipos electromecánicos guardados hace meses en unas bodegas y no los han querido instalar en el túnel del Toyo, en los otros túneles que tiene el proyecto... En el Toyo ya podían haber entrado hace rato. Y mientras más se demoren, más atrasan el proyecto. Esa es la realidad", dijo.

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Prioridades del empalme regional en Plaza Mayor

Durante la jornada de empalme desarrollada en Plaza Mayor junto al gobernador de Antioquia, alcaldes subregionales y ministros designados, Gutiérrez presentó la agenda de prioridades institucionales para el periodo gubernamental entrante:

Seguridad urbana y paz total: Revisión de las políticas de orden público, fortalecimiento de la articulación entre la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, e implementación del Bloque de Seguridad Urbana con herramientas tecnológicas. Sistema de salud y deudas de EPS: Situación financiera de Sabia Salud EPS. Según las cifras expuestas por el alcalde, las deudas del Gobierno Nacional con el sistema de salud ascienden a 23 billones de pesos en el país, 7 billones en Antioquia y 2,3 billones de pesos en Medellín. Seguridad energética: Incremento en la capacidad de embalse de Hidroituango para prevenir riesgos ante el fenómeno del Niño y evaluación de nuevos proyectos de generación eléctrica. Infraestructura de transporte: Estado del Metro de la 80 —que presenta un avance del 52% con un saldo pendiente de vigencias futuras nacionales por 800.000 millones de pesos— y el proyecto del Metrocable de San Antonio de Prado, programado para iniciar obras en junio del próximo año.

Investigaciones administrativas y construcción de infraestructura penitenciaria

En el ámbito de la gestión pública local, el alcalde se refirió a los avances judiciales relacionados con las denuncias presentadas sobre la administración saliente de Medellín e indicó que se han remitido 650 hallazgos a las autoridades competentes que han derivado en cerca de 60 imputaciones.

En materia de infraestructura penitenciaria, Gutiérrez confirmó que en el primer cuatrimestre del próximo año finalizará la construcción de la megacárcel de Medellín destinada a la población de sindicados. La obra busca reducir el hacinamiento en las estaciones de policía de la ciudad, donde actualmente permanecen cerca de 1.200 personas privadas de la libertad.

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Nosotros estamos construyendo una cárcel que llaman la megacárcel de Medellín. Esa cárcel está lista en marzo, abril del año entrante. Esa es para sindicados... Y yo he dicho que allá hay un pabellón que le vamos a llamar el Pabellón Q, seguramente esperando a quienes robaron a Medellín indicó.

Operaciones de orden público e inteligencia militar

Al cierre de la intervención, el mandatario distrital abordó los requerimientos en materia de seguridad regional y la desarticulación de estructuras armadas ilegales con presencia en la zona. Gutiérrez solicitó acciones operativas y judiciales contra los cabecillas de las disidencias de las FARC, específicamente el Frente 36 liderado por alias 'Calarcá', así como operaciones de inteligencia para neutralizar células urbanas del ELN que actúan en la capital antioqueña y otras ciudades del país.