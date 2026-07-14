Habrá pabellón Q para vinculados a corrupción de la alcaldía de Quintero: Federico Gutiérrez

Federico Gutiérrez aseguró que tiene un pabellón reservado para las personas vinculadas a presuntos casos de corrupción durante la administración de Daniel Quintero en la nueva cárcel de sindicados que tendrá Medellín. A la fecha se han presentado cuatro principios de oportunidad

A la par de que avanza el proceso de presunta corrupción de Aguas Vivas y que involucra a Daniel Quintero, y mientras se espera la audiencia de imputación contra Miguel Quintero por el caso del Área Metropolitana y los Bomberos de Itagüí, las autoridades en Medellín se volvieron a referir a los hermanos paisas.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que en la nueva cárcel de sindicados que se está construyendo en la ciudad y que estaría abierta en abril del próximo año habría un pabellón en donde, según el mandatario, podrían estar recluidas las personas vinculadas a casos de presunta corrupción.

“Yo no entiendo por qué esa gente no está en la cárcel. Díganme pues quién en el país no tiene claro que esos tipos son unos criminales, unos delincuentes y se robaron a Medellín. Nosotros estamos construyendo una cárcel, ya tengo listo el pabellón Q para esos bandidos, porque no van a caber, no van a caber el pabellón Q”, aseguró el mandatario local.



El mandatario fue enfático al recordar que a la fecha se han aprobado cuatro principios de oportunidad para personas que están colaborando con la justicia y que, incluso, ya empezaron a indemnizar al Área Metropolitana debido a los supuestos delitos cometidos entre 2020 y 2023.

Solo por el caso de Miguel Quintero hay que mencionar que la citación para la imputación de cargos es para el próximo lunes 3 de agosto a las 2:10 de la tarde, ante el Juzgado 21 Penal del Circuito con Función de Conocimiento. Allí al hermano del exalcalde y tres personas más se le formulará los cargos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Los elementos probatorios recaudados por el ente acusador indicarían que estas personas participaron en la desviación de recursos públicos y cobrado comisiones en seis contratos investigados entre 2020 y 2021 entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, los cuales suman 17.654 millones de pesos y se presume una apropiación irregular de 2.481 millones.