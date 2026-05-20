Juzgado de Medellín reconoce al Distrito como víctima en el caso Aguas Vivas: audiencia fue aplazada

El proceso judicial por el caso de presunta corrupción de Aguas Vivas en Medellín tuvo un nuevo avance este martes, luego de que el Juzgado 22 Penal de Medellín reconociera oficialmente al Distrito como víctima dentro de la investigación. La decisión se da en medio del expediente en el que ya fue imputado el exalcalde y hoy superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle.

Con esta determinación, el Distrito de Medellín podrá participar formalmente en el proceso penal, intervenir en las audiencias y solicitar medidas dentro del caso relacionado con el lote de Aguas Vivas, uno de los escándalos que ha generado mayor controversia en la capital antioqueña.

La audiencia judicial continuará el próximo 2 de julio, fecha en la que se espera que avance la discusión sobre las actuaciones y responsabilidades dentro del proceso que adelanta la justicia por las presuntas irregularidades en este caso.

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