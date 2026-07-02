Acusados por caso Aguas Vivas piden que Contraloría de Medellín asuma representación de víctimas

En la reanudación del polémico caso de Aguas Vivas, en donde el superintendente de Salud, Daniel Quintero, y otras 12 personas están involucradas en supuestas irregularidades con un enorme predio en el exclusivo sector de El Poblado, varios defensores apelaron la decisión de reconocer como víctima al Distrito de Medellín.

Luis Hernández, abogado defensor de Daniel Quintero, aseguró que, aunque no desconoce a la Alcaldía de Medellín como víctima del proceso, Federico Gutiérrez no debe ser el representante debido al posible conflicto de intereses, pues el mandatario ha sido nombrado en el caso.

"El alcalde Federico Gutiérrez está incurso en un conflicto de intereses que le impide defender los derechos de la víctima, lo cual incluye la designación de apoderado, inclusive si lo hace un miembro de su gabinete", indicó.

Otro de los defensores que sumó a la petición fue Emmanuel Goldstein, quien manifestó que debe ser la Contraloría quien asuma la representación de la víctima debido a las facultades que aún puede asumir el actual alcalde de Medellín.



"Que formalmente revoquen en su integridad el auto, en el cual reconoce como víctima la postulada, Distrito de Medellín, en cabecero, su representante legal, el doctor Férico Gutiérrez. Y, como consecuencia pues, es que se convoque de forma exclusiva y prevalente a la Contraloría General para que haga las veces de víctima dentro de este proceso", explicó.

Mientras se toma una decisión de la representación de víctimas, la audiencia por el caso Aguas Vivas continuó con la petición de nulidad de la imputación que realizaron seis abogados, debido a supuestos vicios en la formulación de la Fiscalía General de la Nación.

Ante la solicitud se refirió la fiscal del caso, Yarlecy Mena, quien indicó que la petición pudo hacerse en otros instantes de las audiencias que se han adelantado durante varios meses.

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"La Fiscalía General de la Nación solicita respetuosamente negar la totalidad de las solicitudes de nulidades de la formulación de imputación presentada por los 6 defensores ya identificados por no reunir ninguno de de los principios, presupuestos acumulativos de transactividad, trascendencia, protección, residualidad, instrumentalidad y con convalidación", manifestó la fiscal.

La audiencia continuará el próximo 14 de julio cuando se espera que los intervinientes hablen sobre la solicitud de nulidad y den sus percepciones sobre el pedido generalizado de varios de los involucrados en este presunto caso de corrupción durante la administración de Daniel Quintero.