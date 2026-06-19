Tumban provisionalmente tutela contra Federico Gutiérrez por presentación de libro sobre el M-19

Tras la apertura de un incidente de desacato a una tutela, un giro inesperado dio el caso que involucra al alcalde de Medellín Federico Gutiérrez frente a la polémica cancelación el pasado 21 de abril de la presentación de un libro sobre el M-19 en las instalaciones de la Biblioteca Pública Piloto.

En las últimas horas se conoció el pronunciamiento del Juzgado 24 Penal con Funciones de Conocimiento de Medellín quien declaró la nulidad de toda la acción interpuesta dado que desde el inicio no vinculó a personas con un interés directo en el caso.

“No se vinculó al trámite de la tutela al señor Jaime Rafael Nieto López (autor del libro), la editorial Desde Abajo, el politólogo Freddy Chaverra y el profesor universitario José Miguel Sánchez (estos dos últimos como parte del panel expositor), que, de acuerdo con el escrito de tutela, las pruebas y respuestas aportadas, son sujetos que pueden tener incidencia para un análisis con mayor claridad y certeza, e incluso con la decisión final pueden verse afectados”, se lee en el documento.

Según el despacho, esa omisión genera una vulneración al debido proceso toda vez que no se garantizó el derecho de contradicción y defensa, lo que indicaron que constituye una causal de nulidad de la actuación, por lo que el juez de primera instancia deberá reiniciar el proceso.



Durante el caso la defensa del alcalde de la capital antioqueña había sostenido lo mismo que en su momento él mismo afirmó: que se trataba de un acto político en vísperas de la primera vuelta presidencial por lo que debía prevalecer el respeto a la ley de garantías electorales en un espacio público administrado por el distrito.

"Fue un espacio abiertamente político. Frente al tema ya de la posición, de lo que quieren reescribir, de lo que quieren hacer en el relato, que lo hagan, mire, ¿quién lanza el libro? Láncelo del otro lado, pero ¿por qué tienen que seguir utilizando los espacios públicos, donde están los niños, donde están las familias, donde está todo el mundo, para que, básicamente, todo el mundo, entonces, vaya alrededor de su relato?, cuestionó Gutiérrez.

Con la acción de tutela, el accionante, Santiago Alarcón, había exigido reconocer la vulneración de derechos como la expresión y la participación política con la decisión que en su momento había tomado el alcalde.