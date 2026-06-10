“No crean bobos a los colombianos”: Federico Gutiérrez frente a suspensión del presidente Petro

Los Gobiernos de Medellín y Antioquia calificaron como un juego político el anuncio de supuesta suspensión de Gustavo Petro como presidente de Colombia. “No crean bobos a los colombianos” dice el alcalde Federico Gutiérrez.

Luego de las revelaciones por parte de Blu Radio, donde la presidenta de la Comisión Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Elena Arizabaleta, del Pacto Histórico emitió un auto mediante el cual ordena la suspensión provisional del presidente de la República, Gustavo Petro, por presunta participación en política, los gobiernos de Medellín y Antioquia reaccionaron.

El primero en salir al paso ante esta versión fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que señaló que todo se trataría de un plan orquestado para beneficiar al candidato Ivan Cepeda.

“No crean bobos a los Colombianos. Me imagino que así fue la conversación entre Petro y su congresista petrista Gloria Arizabaleta (ex esposa de Roy), o el mensaje que le enviaron: “Compañera Gloria tengo una idea. Hay que dar un golpe a pocos días de las elecciones. Qué tal si proyectas una sanción en mi contra por participación en política, que además ha sido más que evidente, y que me suspendan del cargo de Presidente de manera inmediata. Eso indignaría a nuestros seguidores, y me vuelvo víctima del sistema, que sabes, eso me funciona muy bien. Además aprovechamos e incendiamos de nuevo a Colombia, ¿Qué opinas? Un abrazo. Tu jefe y Presidente Petro”, dijo el mandatario local.



Por su parte, otro que no se quedó callado y habló sobre la supuesta suspensión del Presidente Gustavo Petro, fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, que dijo que Colombia no puede caer en el juego que buscan llevar al país en medio de una contienda electoral.

“El Presidente Petro está cansado de infringir la norma. Ha hecho toda la política que le ha dado la gana. Ha hecho más política que su mismo candidato, que eso ya es mucho decir. Víctimas nosotros, los colombianos, que hemos tenido que ver cómo un presidente busca desequilibrar el juego electoral cuando debería ser el árbitro más neutral”, afirmó.

No crean bobos a los Colombianos.



Me imagino que así fue la conversación entre Petro y su congresista petrista Gloria Arizabaleta (ex esposa de Roy), o el mensaje que le enviaron: “Compañera Gloria tengo una idea. Hay que dar un golpe a pocos días de las elecciones. Qué tal si… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 10, 2026

Otro que reaccionó fue el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, también miembro de Creemos, que apoya en Medellín al candidato Abelardo de La Espriella: “¿De verdad alguien cree que esto es una coincidencia? Esto huele más a una jugadita política que a una decisión seria. Petro saldrá de la presidencia en plena campaña, queda libre para recorrer el país haciendo proselitismo, se va a victimizar y se presenta como un perseguido político. Pero los colombianos no podemos ser ingenuos”, aseveró.

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Ambos mandatarios insistieron que ya nada sorprende del Gobierno nacional y que desde hace varios meses se ha visto una participación flagrante por parte de Gustavo Petro y hasta el momento no ha existido quién pueda frenarlo.