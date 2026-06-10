¿Federico Restrepo volverá a rectoría de UdeM? Fallo judicial cambiaría el rumbo de la universidad

La Universidad de Medellín atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente luego de que el Tribunal Superior de Medellín ratificara la nulidad de la sesión de la Consiliatura en la que se produjo la salida del entonces rector Federico Restrepo y la llegada de Néstor Posada.

Hay que recordar que el origen de la controversia se remonta a principios de 2024, cuando Federico Restrepo fue removido sorpresivamente de la rectoría después de poco más de tres años en el cargo. En ese momento, distintos sectores señalaron que detrás de la decisión estaba el retorno de las fuerzas políticas cercanas a Néstor Hincapié y Aura Arcila.

Tras varios meses de indagaciones, la decisión judicial confirmó que la reunión extraordinaria realizada el 25 de enero de 2024 careció del quórum requerido para adoptar decisiones de esa magnitud. Según el Tribunal, para aprobar los cambios era necesaria una mayoría calificada de seis votos y no de cinco, como interpretaron quienes impulsaron la reorganización administrativa.

Por esa razón, fueron declaradas ineficaces las decisiones tomadas en esa sesión, entre ellas la terminación del contrato de Restrepo y los nombramientos que se derivaron posteriormente.



Por ahora, las directivas actuales indicaron que respetarán las decisiones de la justicia y evalúan los mecanismos legales disponibles, entre ellos un eventual recurso de casación, a la espera de que se le den noticias a Restrepo que se 'quemó' en las recientes elecciones legislativas.

Además, en un comunicado emitido por la Universidad de Medellín indicó que la decisión judicial mencionada no afecta la continuidad de sus actividades académicas, mismas que esperan que avancen hasta que se determine quién tomará las riendas de la institución educativa.