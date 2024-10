Declaran nulidad en fallo de Contraloría contra Federico Restrepo por emergencia de Hidroituango

El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró nulidad en fallo de la Contraloría General contra el exmiembro de la Junta Directiva de Hidroituango Federico Restrepo por presunta responsabilidad fiscal en decisiones en la central de energía. Es el primero de 26 implicados inicialmente en revertir la decisión del ente de control.

Luego de que a finales de noviembre de 2021 la Contraloría General dejara en firme el fallo de responsabilidad fiscal por 4.3 billones de pesos que a título de culpa grave contra 26 funcionarios y contratistas como consecuencia del daño al patrimonio del Estado producto de las mayores inversiones realizadas en el proyecto Hidroituango, uno de los implicados ya fue el primero en revertir la decisión.

Se trata del exmiembro de la Junta Directiva de la Sociedad Hidroituango, Federico Restrepo Posada, sobre el cual el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad del fallo que lo vinculaba como responsable fiscal al incidir en tomas de presuntas decisiones que sin tener en cuenta criterios de planeación generaron sobrecostos y una contingencia en la megaobra, produciendo a su vez que la central no entrara a operar en los plazos inicialmente estipulados para noviembre de 2018.

Dentro de la reciente decisión del Tribunal Administrativo, la Contraloría no logró demostrar adecuadamente en qué consistía ese daño patrimonial, la supuesta culpa grave que en ella tuvo Restrepo ni su nexo causal.

Publicidad

David Suárez Tamayo, abogado y analista de asuntos administrativos relacionado con EPM, indicó que es factible que otros fallos en el mismo sentido, sobre el que cabe el recurso de apelación ante el Consejo de Estado, se conozcan en los próximos meses en medio de un proceso que calificó como arbitrario y desproporcionado.

“El tribunal señala que la Contraloría no pudo determinar y probar adecuadamente el presunto daño patrimonial y si no hay daño patrimonial, pues obviamente no hay responsabilidad fiscal vienen otros fallos no necesariamente tienen que ser iguales algunas personas demandaron fue en Bogotá en el Tribunal Administrativo con Dinamarca toca esperar también esas decisiones”, aseguró.

Publicidad

En relación con Hidroituango, Restrepo también fue imputado por la Fiscalía por presuntas irregularidades en la escogencia de EPM como ejecutor del contrato para la construcción, mantenimiento, operación y explotación de la central de generación de energía ubicada en el Norte de Antioquia por 50 años.

En la decisión también fueron incluidos el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar y el exgerente del IDEA, Álvaro de Jesús Vásquez Osorio.