Mindefensa dice que Petro no habló mal de Trump en reunión con secretaria de Seguridad de EEUU

El Ministerio de Defensa, Pedro Sánchez, salió al paso este lunes ara desmentir versiones sobre supuestas críticas del presidente Gustavo Petro hacia el expresidente estadounidense Donald Trump durante una reunión con la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU ., Kristi Noem. El jefe de la cartera aseguró que el encuentro fue "cordial" y que hubo "importantes puntos de convergencia" en temas clave para ambos países.

Las declaraciones del ministro de Defensa responden a afirmaciones de Noem en una entrevista con Newsmax, donde aseguró que Petro criticó a Trump al inicio de la reunión y que incluso habría dicho que algunos miembros del Tren de Aragua eran sus "amigos". Sin embargo, el ministro de Defensa, en un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), negó rotundamente esas versiones.

“El presidente @petrogustavo nunca habló en contra del gobierno de EE. UU. Expuso un análisis sobre las causas del fracaso global en la lucha contra las drogas, señalando que se trata de un desafío estructural que requiere cooperación internacional y soluciones profundas, incluso controversiales como la legalización de la cocaína, similar a como se hizo con el alcohol. El Pasosidente dijo que esa propuesta depende de decisiones multilaterales, no unilaterales. El presidente no afirmó tener vínculos con el Tren de Aragua. Hizo una reflexión sobre su origen y la expansión de esta organización criminal en distintos contextos regionales. Como ministro de Defensa, precisé en la reunión, que si bien EE. UU. ha designado al Tren de Aragua como organización terrorista, en Colombia se clasifica como Grupo de Delincuencia Común Organizada (GDCO), dada su capacidad criminal y no sus métodos criminales”, dijo en ministro en X.

Gustavo Petro - Kristi Noem Foto: AFP

Asimismo, el ministro publicó un listado de acciones contra el Tren de Aragua en Colombia:



103 capturas en Colombia, incluyendo cuatro cabecillas de alto nivel.

134 integrantes identificados, 15 con órdenes de INTERPOL.

Capturas clave como alias Chino San Vicente, Larry Changa y Gallina, este último vinculado al narcotráfico entre Colombia y Venezuela.

Rechazo de Cancillería a declaraciones de Noem

Previamente, el Gobierno colombiano había rechazado las declaraciones de Noem, calificándolas de "incorrectas" y señalando que "no se pueden construir relaciones sólidas sobre afirmaciones falsas".

La Cancillería recordó el compromiso de Petro en la lucha contra el crimen organizado y subrayó que EE.UU. es un aliado clave, siempre que la cooperación se base en "la verdad y el respeto mutuo".

Mientras tanto, Sánchez, quien participó en la reunión, respaldó la versión de Petro en X: "Fue un encuentro cordial, con importantes acuerdos. Cualquier otra interpretación es inexacta".

Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro dijo el pasado sábado que no es cierto que se haya dedicado, en la reunión, a hablar mal de Donald Trump.