Tres recomendaciones clave ante aumento de incendios forestales por Fenómeno de El Niño

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó en agosto de 2026 que los escenarios climáticos mantienen una alta probabilidad de continuidad e intensificación del fenómeno durante los próximos meses. Según el organismo, existe una probabilidad superior al 70 % de que las anomalías de temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4 superen los 2 °C entre septiembre de 2026 y febrero de 2027, escenario asociado con una intensidad muy fuerte.

El comportamiento de El Niño puede modificar los patrones habituales de lluvia y favorecer incrementos en la temperatura del aire. En Colombia, estas condiciones pueden generar una mayor presión sobre los recursos hídricos y aumentar la probabilidad de incendios de la cobertura vegetal, especialmente cuando coinciden temperaturas elevadas, menor humedad y periodos prolongados con pocas precipitaciones.

El riesgo ya había sido advertido por el Gobierno nacional. En mayo, el Ideam, el Ministerio de Ambiente y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señalaron que las lluvias por debajo de lo normal y las temperaturas registradas en diferentes regiones podían generar condiciones favorables para incendios forestales. Entre el 1 y el 14 de mayo de 2026, las alertas por este tipo de eventos pasaron de siete a 90 registros a nivel nacional.

Aquí las tres recomendaciones que desglosaremos más abajo:



Prepara una mochila de emergencia: ten disponibles elementos básicos para responder rápidamente ante una eventual emergencia. Identifica rutas y zonas seguras: conoce con anticipación los lugares a los que puedes dirigirte y las vías de evacuación establecidas por las autoridades. Evita acciones que puedan provocar incendios: no arrojes residuos inflamables ni realices quemas en zonas verdes, bosques o áreas de vegetación, y mantente atento a las alertas oficiales.

Ante este escenario, la preparación adquiere relevancia. La UNGRD recomienda identificar las áreas expuestas a incendios forestales, conocer los números de emergencia del municipio y mantenerse informado sobre las medidas establecidas por las autoridades. También pide evitar las quemas y no arrojar elementos inflamables en bosques, zonas verdes o áreas de vegetación.



La entidad también recomienda informar oportunamente cualquier señal de incendio y permanecer en una zona segura cuando las autoridades así lo indiquen. Estas medidas forman parte de las acciones de preparación para responder ante emergencias relacionadas con la temporada seca y las condiciones de mayor riesgo.

En este contexto, tener preparada una mochila de emergencia, identificar previamente rutas y zonas seguras y consultar las alertas oficiales permite contar con elementos básicos de respuesta ante una eventual emergencia.

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La prevención también incluye evitar residuos o materiales que puedan facilitar la propagación del fuego. La UNGRD señala expresamente que no deben realizarse quemas de basura o material vegetal y que se deben evitar elementos inflamables en áreas expuestas.

El Ideam mantiene el monitoreo de las condiciones atmosféricas y oceánicas y continuará emitiendo información técnica sobre la evolución del fenómeno y sus posibles efectos en el territorio nacional. Una campaña de Blu Radio en alianza con Wero.