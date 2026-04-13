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Blu Radio  / Turismo  / LATAM Airlines es la primera aerolínea del país en recibir certificación Friendly Biz

LATAM Airlines es la primera aerolínea del país en recibir certificación Friendly Biz

El Friendly Biz, es un sello otorgado por la Cámara de la Diversidad que avala el cumplimiento de estándares enfocados en la promoción de espacios inclusivos, diversos y libres de discriminación.

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