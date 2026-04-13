LATAM Airlines es la primera aerolínea del país en recibir certificación Friendly Biz

LATAM Airlines Colombia fue reconocida con la certificación Friendly Biz, un sello otorgado por la Cámara de la Diversidad que avala el cumplimiento de estándares enfocados en la promoción de espacios inclusivos, diversos y libres de discriminación. Este reconocimiento posiciona a la compañía como la primera aerolínea en el país en alcanzar esta acreditación, con validación ante 30 Cámaras de Diversidad a nivel global.

El distintivo Friendly Biz se concede a organizaciones que implementan políticas y procesos dirigidos a fortalecer la diversidad, la equidad y la inclusión en sus entornos laborales y comerciales. Además, certifica la existencia de prácticas orientadas a garantizar el respeto hacia colaboradores, clientes y aliados estratégicos, consolidando entornos seguros en todas las áreas de operación.

Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia, señaló que este logro representa un avance relevante dentro del sector. Indicó que la compañía ha venido desarrollando iniciativas para consolidar una cultura organizacional basada en la inclusión y el respeto, tanto en su operación interna como en la experiencia ofrecida a los usuarios. La directiva destacó que este reconocimiento evidencia el trabajo sostenido del grupo LATAM en la implementación de políticas que promueven entornos seguros y valoran la diversidad.

Friendly Biz, además, certifica la existencia de prácticas orientadas a garantizar el respeto hacia colaboradores, clientes y aliados estratégicos, consolidando entornos seguros en todas las áreas de operación. LATAM Airlines Colombia

De acuerdo con la información entregada por la aerolínea, la obtención de esta certificación fue resultado de un proceso estructurado en cinco fases. Este incluyó la revisión de políticas internas, jornadas de sensibilización, programas de formación y la implementación de prácticas organizacionales alineadas con estándares internacionales. Asimismo, contempló la creación y fortalecimiento de políticas institucionales enfocadas en diversidad, equidad e inclusión.



Por otra parte, Felipe Cárdenas, presidente de la Cámara de la diversidad, afirmó: ‘’Que LATAM Airlines Colombia sea la primera aerolínea del país en obtener la certificación Friendly Biz envía un mensaje muy poderoso a la industria: la diversidad, la equidad y la inclusión también hacen parte de la excelencia en las experiencias de viaje. Este reconocimiento refleja un compromiso real con la construcción de espacios seguros y respetuosos para colaboradores, clientes y aliados. La certificación Friendly Biz acredita a las empresas que avanzan de manera decidida en la construcción de culturas organizacionales inclusivas. LATAM marca un hito para el sector y fortalece el compromiso de la industria con una oferta país más diversa e incluyente.’’

Además, la certificación también incorpora beneficios estratégicos para la aerolínea. Entre ellos se destaca el reconocimiento como empresa comprometida con prácticas inclusivas en sus operaciones, así como la obtención de una credencial que respalda la seguridad y confianza de pasajeros diversos. Este aspecto refuerza la experiencia del cliente, alineándola con criterios de respeto y bienestar durante todo el proceso de viaje.

De esta manera, LATAM Airlines Colombia continúa avanzando en la consolidación de estrategias orientadas a mejorar la calidad del servicio y fortalecer su cultura corporativa. La compañía ha señalado que estos esfuerzos forman parte de una visión integral que incluye la adopción de estándares internacionales, la capacitación constante de su equipo humano y el trabajo articulado con actores del ecosistema aeroportuario.