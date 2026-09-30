Exigen renuncia inmediata del gerente del Hospital de Caldas por crisis financiera

La tensión escaló en el municipio de Caldas. Con un plantón que recorrió las principales calles hasta el parque principal, la comunidad y el Concejo Municipal exigieron la renuncia inmediata de Juan Carlos Sánchez, gerente del Hospital San Vicente de Paúl, tras una serie de denuncias críticas por fallas financieras y administrativas.

El concejal José David Rodríguez señaló que la crisis del centro asistencial que atiende a los 100.000 habitantes de la localidad y a cerca de 390.000 personas remitidas desde el Suroeste antioqueño tocó fondo debido a millonarias deudas con anestesiólogos y cirujanos, además de un reciente embargo judicial por 1.000 millones de pesos por parte de laboratorios, sumado a un déficit que supera los 13.000 millones de pesos.

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"Estamos pidiéndole al señor gerente y hospital de Caídas que renuncie a su cargo. Son situaciones de extrema gravedad, deudas con los anestesiólogos, deudas con los cirujanos, embargo por 1000 millones de pesos por los laboratorios, presuntos maltratos y aborajes y presuntas zonas de castigo dentro de la institución", afirmó Rodríguez.

A este panorama se suma la lupa de la Procuraduría General de la Nación, que abrió investigación e indagación previa contra el gerente y otros funcionarios por presuntas irregularidades contractuales que superan los 2.000 millones de pesos.



Entre los hallazgos figuran contratos firmados sin aval de la junta directiva, la compra por más de 1.600 millones de pesos en equipos biomédicos que estarían sin operar por falta de personal, presuntos malos tratos al interior de la institución y un posible conflicto de intereses no declarado.

Frente a los cuestionamientos, el gerente Juan Carlos Sánchez se defendió ante la Asamblea Departamental asegurando que, pese a la falta de giros directos de la Gobernación y a las millonarias deudas de las EPS como Savia Salud, el hospital ha garantizado la atención médica. Asimismo, calificó las críticas y los llamados a su salida como una persecución política y un acto de terrorismo mediático.

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"Es de público conocimiento que no solo se persigue mi nombre políticamente, sino también que se enloda la gestión y el trabajo del personal del hospital. Hoy el terrorismo mediático informativo que busca desacreditar y que habla sin ningún tipo de argumento técnico de que el hospital no presta atención a sus pacientes", manifestó Sanchez.

Ante este escenario de crisis, los cabildantes y los manifestantes hicieron un llamado directo al gobernador Andrés Julián Rendón para que asuma la responsabilidad institucional y ordene la intervención inmediata de la Superintendencia de Salud en el centro asistencial.