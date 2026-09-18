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Hospital San Vicente de Paul de Caldas fue embargado; deudas con médicos superan los $1.000 millones

Las cuentas por pagar en el centro hospitalario son mayores a los 10.000 millones de pesos.

Hospital San Vicente de Paul de Caldas.jpg
Hospital San Vicente de Paul
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

Los habitantes en el municipio de Caldas y otras comunidades en el Sur del Valle de Aburrá se encuentran preocupados por la grave situación que atravesiesa el Hospital San Vicente de Paul, ya que que fueron embargadas sus cuentas por las millonarias deudas.

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El reporte que se ha podido conocer hasta el momento es que el centro asistencial tiene un déficit cercano a los 13.000 millones de pesos y cuentas por pagar que superan los 10.000 millones de pesos, situación que encendió las alarmas de las autoridades.

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José David Rodríguez, concejal de Caldas, mostró su preocupación por el momento que atraviesa el hospital y pidió una intervención urgente por parte de la Gobernación de Antioquia para solucionar la problemática.

"La deuda con los anestesiólogos, supera los 1.000.000.000 de pesos. La deuda con los cirujanos, supera los 600.000.000 de pesos. Pedimos al gobernador de Antioquia y a la Superintendencia de Salud que tome medidas y proteja aproximadamente 400.000 antioqueños, habitantes del Suroeste antioqueño y el municipio de Caldas", manifestó el funcionario.

Desde la Asamblea Departamental de Antioquia han llamado a una actuación prioritaria para evitar que las atenciones a los usuarios se vean perjudicadas y por ello, incluso, recordaron que ya la Contraloría de Antioquia había hecho múltiples hallazgos administrativos.

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Por ahora, los habitantes en el municipio de Caldas esperan que la situación financiera del Hospital San Vicente de Paul mejore rápidamente para que los servicios no se vean afectados y las miles y miles de personas que consultan en este lugar con millonarios deudas.

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