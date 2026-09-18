Ejército halló depósito de explosivos del Frente 18 de las disidencias en Ituango, Antioquia

Tropas del Ejército Nacional ubicaron en Ituango, Antioquia, un depósito ilegal que, de acuerdo con las autoridades, pertenecería presuntamente al Frente 18 de las disidencias.

La acción fue desarrollada por unidades del Grupo Gaula Militar Valle de Aburrá, quienes encontraron el depósito en donde fueron encontrados cinco dispositivos explosivos improvisados y aproximadamente 15 kilogramos de una sustancia explosiva improvisada.

Además, la Fuerza Pública destacó que se halló material de intendencia y otros elementos que serían utilizados para la fabricación y activación de artefactos explosivos en esta zona del Norte antioqueño.

"En el lugar fueron hallados más de 60 baterías, 20 jeringas, 5 dispositivos explosivos improvisados y 15 kilogramos de sustancia explosiva improvisada, abundante material de intendencia alusivo a la subestructura armada", informó el teniente coronel Jerson Tapias, comandante Grupo Gaula Militar Valle de Aburrá.



Según las explicaciones de las autoridades, ante el riesgo que representaba el material hallado, al lugar llegaron especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos del Ejército Nacional, quienes destruyeron de manera controlada los elementos explosivos.

Las autoridades señalaron que este tipo de depósitos serían utilizados por el Frente 18 de las disidencias para almacenar materiales destinados a la elaboración de artefactos con los que podrían afectar a integrantes de la Fuerza Pública o a la población civil.

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De acuerdo con el Ejército Nacional, la operación permitió neutralizar una posible acción terrorista que podría haberse materializado mediante el uso de los explosivos encontrados en la zona rural del Norte antioqueño.