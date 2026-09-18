Michelle Dayana fue asesinada: dictamen forense arrojó nueva información de niña muerta en Antioquia

La muerte de la pequeña Michelle Dayana Henao Chavarría en Buriticá, Antioquia, dio un giro inesperado luego de que los estudios del primer dictamen forense de Medicina Legal dejaran en evidencia que la menor murió por un golpe con objeto contundente, es decir, Michelle Dayana habría sido asesinada.

La nueva línea investigativa tomó por sorpresa al departamento, ya que la menor de 6 años había desaparecido por una semana y luego fue hallada sin vida en zona rural del Occidente antioqueño, no obstante, no parecía que una de las hipótesis fuera que Michelle Dayana haya sido asesinada.

Debido a esta situación y luego de que los mismos exámenes descartaran un abuso sexual a la menor de edad, las autoridades en Antioquia están tras la pista de quién o quiénes estarían detrás del homicidio de la menor que sufría de autismo y epilepsia.

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En su momento, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lamentó la muerte de la menor y aseguró que las autoridades harían lo posible por esclarecer el hecho, situación que hoy cobra más relevancia tras los hallazgos de Medicina Legal.

"También elevemos una oración que le dé esos ciegos, le permita tener tranquilidad esos ciegos a esta familia en medio de este dolor tan grande, un dolor que los va a acompañar el resto de la vida, y también para que nos dé fuerzas a todos, a las autoridades, y podamos esclarecer este hecho y no quede en la impunidad", aseguró el mandatario.

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Aunque la familia de Michelle Dayana aún no ha sido notificada del lamentable reporte, se espera que con el paso de las horas no solo se den más detalles de la muerte de la pequeña, sino que también se pueda conocer los responsables de este aberrante caso que enluta al departamento de Antioquia.