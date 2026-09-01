Niña muerta en Buriticá fue identificada por su camiseta roja: cuerpo fue movido 3 kilómetros

Nuevas pistas surgen en la investigación por la muerte de Michelle Dayana Henao Chavarría, la niña de seis años que permaneció desaparecida durante ocho días en Buriticá, Occidente del departamento.

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Muñoz, reveló que el cuerpo fue encontrado en una zona montañosa, pedregosa y de difícil acceso, ubicada aproximadamente a tres kilómetros de la vivienda de la menor. Un campesino que transitaba por el sector observó varios gallinazos, descendió hasta el lugar y alertó a las autoridades quienes llegaron al sitio y evidenciaron que el cuerpo tenía una camiseta roja, como con la que desapareció la pequeña.

Según el oficial, una de las hipótesis que ahora deberá establecer la investigación es que el cuerpo pudo haber sido trasladado hasta ese punto, teniendo en cuenta la distancia entre el lugar del hallazgo y la vivienda de Michelle y las condiciones agrestes del terreno.

El cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición, al punto de que presentaba afectaciones ocasionadas por los animales que se encontraban en el lugar. Por esta razón, la inspección técnica no permitió establecer inicialmente cómo murió la menor ni determinar si presentaba lesiones.



"Puntualmente, contra alguien específico, no hay investigaciones hasta ahora. Obviamente, de acuerdo a lo que yo mencioné frente a a este mapa manual que yo hice acá, es muy probable que la niña o el cuerpo no haya llegado por sus propios medios a ese punto donde fue encontrado, porque son 3 kilómetros, y en una zona que es bastante agreste, pues, una u otra manera, la pudieron haber llevado o pudieron haber traslado el cuerpo", indicó.

Por su parte, Rubén Urrego comandante de bomberos de Buriticá, manifestó que fue una ardua búsqueda y que la comunidad no sale de la consternación tras el hallazgo.

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"Fueron 10 drones, entre los de las empresas, la Alcaldía y particulares monitoreando el municipio. Entre instituciones municipales, cuerpo de Sabaneta con sus caninos, cuerpo de bomberos voluntarios de cañas gordas, y el cuerpo de bomberos del municipio política más la comunidad. Entre 300, 350 personas diarias en la búsqueda", apuntó.

De momento, el cuerpo de la pequeña permanece en la sede de Medicina Legal, en Medellín, donde los peritos deberán establecer plenamente su identidad, el tiempo aproximado de fallecimiento y, principalmente, las causas de la muerte.

Por ahora, la Policía asegura que no hay un sospechoso específico dentro de la investigación. Las autoridades esperan los resultados de la autopsia para determinar qué ocurrió con Michelle y establecer si fue víctima de algún hecho criminal.