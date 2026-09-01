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Vendaval afectó 76 viviendas en Cañasgordas, Antioquia: adelantan censo de damnificados

Las autoridades adelantan el censo de las familias afectadas y verifican si los fuertes vientos también causaron daños en otras veredas del municipio.

Lluvias en Zaragoza, Antioquia.jpg
Lluvias en Zaragoza, Antioquia.
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de sept, 2026

Mientras en algunos puntos de Antioquia la falta de lluvias mantiene la alerta por el fenómeno de El Niño, en otros municipios continúan registrándose precipitaciones esporádicas que también generan afectaciones. En las últimas horas, un vendaval dejó 76 viviendas afectadas en el corregimiento de Cestillal, en Cañasgordas, Occidente del departamento.

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Los hechos se registraron durante la tarde y la noche de este lunes 31 de agosto, cuando los fuertes vientos causaron daños en las estructuras de varias viviendas. En videos difundidos en redes sociales se observan techos desprendidos y afectaciones al interior de algunas casas.

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Ante lo sucedido, la Alcaldía de Cañasgordas, en articulación con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, adelanta la verificación de los daños y el censo de las familias afectadas. El alcalde Diego Alonso Vanegas Arango explicó las acciones que se adelantan para atender la emergencia.

"Gracias a Dios, no se presentaron, o el reporte que tenemos es que no se presentaron lesionados ni pérdida de de vías humanas, solamente daños materiales. Queremos solicitar por si se presentaron algunas emergencias en algunas veredas para que los presidentes nos informen", indicó.

Las autoridades estiman que podría haber más viviendas afectadas en otras veredas del municipio. Funcionarios de la Secretaría de Planeación de Antioquia se desplazan hacia la zona para realizar las verificaciones y consolidar el reporte.

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Por lo pronto, la administración municipal pidió a los líderes y presidentes de las Juntas de Acción Comunal reportar oportunamente cualquier daño para facilitar la atención de las familias afectadas.

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