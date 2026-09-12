Abelardo De La Espriella anunció nuevo golpe a disidencias de las Farc en Antioquia

El presidente Abelardo De La Espriella destacó este sábado una operación del Ejército Nacional contra integrantes del Frente 36 de las disidencias de las Farc en el municipio de San Andrés de Cuerquia, Antioquia, que dejó, según informó el mandatario, un integrante de esa estructura muerto y otro capturado, este último herido durante el combate.

A través de su cuenta oficial de X, De La Espriella calificó la operación como un “contundente golpe” contra los grupos armados y detalló el material que habría sido incautado durante el procedimiento militar.

Ejército reportó armas, municiones y explosivos incautados

De acuerdo con la información publicada por el mandatario, durante el operativo fueron incautados dos fusiles, un arma corta y 19 proveedores, además de 977 municiones.



El material encontrado también incluiría un cañón de repuesto para ametralladora, cuatro artefactos explosivos improvisados y una granada de mano, así como elementos de intendencia.

¡Contundente golpe contra los narcoterroristas en Antioquia!



En San Andrés de Cuerquia, nuestro Ejército Nacional sostuvo combate contra integrantes del Frente 36. Resultado: un narcoterrorista dado de baja y otro capturado, herido en combate.



Fueron incautados 2 fusiles, un… pic.twitter.com/YDk6kPcLE6 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 12, 2026

El mandatario relacionó el resultado de la operación con las acciones de la fuerza pública contra integrantes del Frente 36 y aseguró que su gobierno mantendrá la ofensiva contra las estructuras armadas que operan en diferentes regiones del país.

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Asimismo, en su publicación, el presidente aseguró que las autoridades continuarán persiguiendo a los integrantes de estas organizaciones y planteó el sometimiento a la justicia como una de las opciones para quienes decidan abandonar la violencia.

“A los narcoterroristas los vamos a perseguir sin descanso: o se someten a la justicia o enfrentarán toda la fuerza legítima del Estado”, afirmó De La Espriella en su mensaje.

Fueron incautados 2 fusiles, un arma corta, 19 proveedores, 977 municiones. Foto: @ABDELAESPRIELLA en X.

Respaldo del ministro de Defensa

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La publicación del presidente Abelardo De La Espriella recibió respuesta del ministro de Defensa, el general Jorge Mora, quien manifestó su respaldo a la actuación de las Fuerzas Militares frente a los grupos violentos.

El jefe de cartera aseguró que la fuerza pública mantendrá sus operaciones contra quienes representen una amenaza para las comunidades y sostuvo que el Estado continuará buscando a quienes persistan en actividades violentas.

“No habrá refugio para quienes atenten contra la vida, la tranquilidad y el futuro de nuestras comunidades”, expresó el ministro Mora.

El oficial también señaló que las personas que decidan someterse a la justicia tendrán las garantías establecidas por la ley, mientras que quienes continúen recurriendo a la violencia encontrarán una Fuerza Pública preparada para cumplir su misión.