ANI anuncia plan de choque para agilizar 553 trámites de infraestructura

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció la puesta en marcha de un Plan de Choque para acelerar los trámites relacionados con permisos de uso, ocupación e intervención de la infraestructura vial y férrea que está bajo su responsabilidad.

La estrategia comenzará a aplicarse el lunes 14 de septiembre de 2026 y tendrá como uno de sus principales objetivos reducir el represamiento de solicitudes que actualmente están en proceso.

De acuerdo con la entidad, hay 553 trámites en curso. Dentro de la priorización se encuentran aquellos relacionados con la prestación de servicios públicos esenciales, como acueducto, alcantarillado, gas y energía, debido al impacto social y económico que tienen estos proyectos en las regiones.

La ANI señaló que los proyectos asociados a estos permisos benefician directamente a más de 15 millones de ciudadanos en 11 departamentos, entre ellos Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico, Santander, Bolívar, Córdoba, Risaralda, Meta, Huila, Cesar y Cauca.



El presidente de la ANI, Ricardo Ayerbe, aseguró que encontró algunos de los 553 trámites sin actividad durante periodos prolongados, incluso de hasta dos años. Por esta razón, la entidad decidió establecer una atención preferente para determinados procesos.

El plan contempla acelerar la expedición de resoluciones, la aprobación de pólizas y el cierre definitivo de expedientes, con el propósito de aumentar la capacidad de respuesta institucional y avanzar en solicitudes que permanecen represadas.

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Como parte de la estrategia, la ANI implementará un modelo de seguimiento semanal, acompañado de indicadores de gestión y una metodología orientada al cumplimiento de resultados.

La entidad explicó que este mecanismo permitirá hacer seguimiento a los trámites hasta su culminación, buscando que los procesos avancen de manera oportuna y transparente.