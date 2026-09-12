La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en articulación con la red transaccional SuperGIROS, las gobernaciones y las alcaldías de los departamentos más afectados por el terremoto del 10 de agosto, inició oficialmente el pago de los Apoyos Económicos Temporales de Vivienda aprobados por el Gobierno nacional.

La medida busca brindar un alivio económico a miles de familias que resultaron damnificadas y que, tras la emergencia, quedaron sin vivienda.

El presidente de SuperGIROS, Edgar Páez, confirmó que los beneficiarios pueden acercarse a los puntos de atención habilitados en las zonas afectadas. Allí, los funcionarios verificarán en el sistema si la persona aparece registrada como beneficiaria, debido a que es indispensable hacer parte del censo oficial de damnificados para recibir el desembolso.

“Nosotros ya estamos pagando subsidios en Cali y estamos entregando subsidios en todo el departamento del Chocó. Hasta el momento hemos pagado 500 subsidios ordenados por el Gobierno Nacional y departamental, de acuerdo con una lista que existe de damnificados”, aseguró Páez.



El directivo explicó que los desembolsos comenzaron en Cali el pasado jueves y que posteriormente se extendieron por el territorio del Pacífico para avanzar con la entrega de este auxilio destinado al pago de arrendamiento.

Por su parte, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, confirmó el inicio de los pagos e invitó a las personas que hacen parte del censo oficial a acercarse a los puntos de atención habilitados en el departamento, con su cédula de ciudadanía para reclamar estas ayudas.

Gobierno inicia entrega de apoyos de vivienda a damnificados por terremoto a través de SuperGIROS #VocesySonidoshttps://t.co/F1R7oAywQU — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 12, 2026

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¿Cómo se desarrolla la entrega?

De acuerdo con el presidente de SuperGIROS, la entidad coordina la operación para garantizar la entrega de los recursos. Además, recordó que el beneficio contempla tres pagos correspondientes a tres meses consecutivos.

“Aquí tenemos una ventaja y es que pueden ir a cualquier punto de SuperGIROS, porque ya están habilitadas las personas a las que se les llamó o se les comunicó por mensaje de texto que ya podían asistir”, aclaró Páez.

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El presidente de SuperGIROS también confirmó que el próximo lunes comenzarán los pagos articulados con la Gobernación del Valle del Cauca para entregar las ayudas en Buenaventura. El despliegue, según explicó, también avanzaría hacia departamentos del Eje Cafetero.

¿Qué se necesita para reclamar el subsidio?

Estar incluido y aparecer como beneficiario en el censo oficial, Registro Único de Damnificados (RUD).

en el censo oficial, Registro Único de Damnificados (RUD). Acercarse personalmente a un punto de SuperGIROS en las zonas habilitadas.

a un punto de SuperGIROS en las zonas habilitadas. Presentar la cédula de ciudadanía original para validar la identidad. El pago únicamente podrá ser reclamado por el jefe del hogar beneficiario.

para validar la identidad. El pago únicamente podrá ser reclamado por el jefe del hogar beneficiario. Esperar la verificación de los datos y la confirmación de la disponibilidad del pago en el sistema.

Los desembolsos estarán disponibles durante 15 días calendario para que los beneficiarios puedan realizar el cobro.