Detrás de las llamas: imprudencia y malas prácticas agravan los incendios en el Tolima

Uno de los principales llamados de atención surgió durante el Puesto de Mando Unificado realizado este sábado, donde fueron reveladas imágenes de personas realizando contrafuegos sin acompañamiento especializado, una práctica que, en lugar de contener las llamas, puede terminar generando nuevas conflagraciones.

El capitán Carlos Yepes, delegado departamental del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Tolima , explicó que estas maniobras solo pueden realizarse bajo condiciones específicas, con personal en tierra y durante horarios en los que factores como la temperatura, el viento y la humedad permitan reducir los riesgos.

Incendios en el Tolima. Foto cortesía.

Las consecuencias de estas prácticas ya han obligado a las autoridades a tomar medidas extraordinarias. En municipios como Coello, Cunday y San Luis, la presencia de personas que ingresan a las zonas de incendio o realizan quemas por cuenta propia ha complicado las labores de los organismos de socorro. En algunos casos, fue necesario militarizar los territorios para garantizar el control de las áreas afectadas y evitar que nuevos focos reactivaran incendios que ya habían sido controlados. La Gobernación sostiene que en Coello, por ejemplo, se llegó a controlar cerca del 90 por ciento de una emergencia que posteriormente volvía a encenderse.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, fue enfática al advertir que las quemas controladas están prohibidas y pidió a las comunidades convertirse en veedoras de sus propios territorios. La mandataria aseguró que existen indicios graves sobre personas que estarían provocando incendios y reiteró que, frente a una emergencia que ya ha afectado decenas de miles de hectáreas, no se puede permitir que acciones irresponsables multipliquen el riesgo.



Por su parte, el capitán Carlos Yepes señaló que las imágenes obtenidas en la vereda Llano de Olaya, sector Taibaitico, en Ortega, muestran a personas tratando de combatir fuego con fuego cuando el incendio se encontraba lejos del punto donde estaban realizando la quema. Según explicó, hacerlo sin vigilancia y en condiciones inadecuadas puede provocar que las llamas se salgan de control y terminen extendiendo la emergencia.

FOTO. Incendio forestal en Ábrego, Norte de Santander- suministrada por comunidad afectada

La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Ericka Marcela Lozano, reconoció que este tipo de prácticas se han repetido durante diferentes incendios y que incluso los propios organismos de socorro han quedado en situaciones de riesgo. En algunos operativos, explicó, la presencia de personas ajenas a los equipos de emergencia ha obligado a considerar el retiro de los bomberos y demás integrantes de las brigadas para proteger sus vidas.

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La funcionaria insistió además en que la respuesta a los incendios requiere coordinación y responsabilidad colectiva. El impacto no se limita a la vegetación: también compromete la salud, la actividad agropecuaria, los cultivos, los animales y los ecosistemas de las zonas afectadas.

El director de la Defensa Civil en el Tolima, mayor Luis Fernando Vélez Soto, resumió la preocupación de los organismos de socorro: mientras bomberos, brigadistas, Defensa Civil, comunidades y equipos de apoyo aéreo trabajan durante horas para contener las llamas, otras personas continúan encendiendo fuego. Para las autoridades, esta situación hace prácticamente imposible consolidar el control de las emergencias.

Montañas quemadas por el incendio en Tolima. Foto: AFP

A esta situación se suman las condiciones climáticas, con altas temperaturas, fuertes vientos y baja humedad, factores que favorecen la propagación de las llamas y dificultan las labores de extinción. Por ello, las autoridades insisten en que ninguna persona debe intentar controlar un incendio forestal por sus propios medios ni realizar quemas o contrafuegos sin la intervención de personal especializado.

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El llamado, ahora, es a la prevención y a la vigilancia comunitaria. Las autoridades piden reportar oportunamente cualquier columna de humo o actividad sospechosa y evitar prácticas que puedan convertir una pequeña llama en una emergencia de grandes proporciones. En un departamento que ya ha sufrido una de las temporadas de incendios más complejas de los últimos años, la imprudencia también puede convertirse en combustible para el desastre ambiental.