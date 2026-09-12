Si no se entrega, la orden es darle de baja: De La Espriella ordena sometimiento de alias 'Pinocho'

El presidente Abelardo De La Espriella pidió al ministro de Defensa, el general (r) Jorge Eduardo Mora y de Justicia, Iván Cancino, coordinar en un plazo de una semana el sometimiento a la justicia de Fredy Castillo Carrillo, alias 'Pinocho', quien manifestó su intención de entregarse pero bajo ciertas condiciones.

“Señores ministros de Defensa y de Justicia, por favor, coordinen, en un plazo perentorio de una semana, el sometimiento a la justicia de este sujeto”, aseguró el mandatarios

Aunque la decisión se dio como respuesta a un mensaje enviado por el jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, el mandatario fue enfático en que durante su gobierno no habrá ninguna negociación con los grupos criminales, por lo que señaló que si Castillo no se entrega y sigue enfrentándose al Estado la orden es “darle de baja”.

“Aquí no hay negociaciones, dilaciones ni exigencias. Si no se entrega y continúa enfrentando al Estado, delinquiendo y haciendo daño, la orden es darle de baja, como en derecho corresponde”, aseguró el presidente por medio de su cuenta de X.



La decisión se da a conocer luego de que el presidente De La Espriella anunciara el viernes 11 de septiembre el fin de cualquier diálogo y espacio sociojurídico con los grupos criminales y tras su advertencia de que quienes no se sometan a la justicia serán enfrentados con toda la fuerza del Estado.

"Se acabó la falsa paz. En mi Gobierno los criminales no tendrán estatus político, contemplaciones ni impunidad", dijo el mandatario.

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Alias ‘Pinocho’ había manifestado su intención de entregarse a la justicia sólo una semana después de que fuera abatido ‘Bendito Menor’ durante una operación de las Fuerzas Militares en Riohacha, La Guajira. Además, el comandante de las ACSN había enviado un mensaje al presidente Abelardo de la Espriella en donde le proponía la creación de una norma que definiera las condiciones y las penas que enfrentarían quienes decidieran acogerse a la ley.

“Quiero decirle que en ningún momento nos hemos burlado de la Constitución de Colombia ni tampoco del Gobierno americano. Estoy dispuesto a someterme a la justicia, pero con unas garantías”, afirmó Castillo en diálogo con Semana.

Sin embargo, dicha solicitud fue rechazada con el mandatario quien ha asegurado que su gobierno no negociará, ni entablará ningún tipo de diálogo con los grupos armados.