Después de varios años de espera, 140 familias del barrio La Nohora, en Villavicencio, recibieron los títulos de propiedad de sus viviendas, con los que se reconoce legalmente la titularidad de los predios. La entrega se realizó en el marco del programa “Colombia, País de Propietarios”, mediante un trabajo conjunto entre el Ministerio de Vivienda, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Alcaldía de Villavicencio.

La entrega de los documentos representa el cierre de un proceso de titulación que permanecía pendiente. La Nohora surgió a comienzos de la década de los noventa como un asentamiento informal, conformado principalmente por familias víctimas del desplazamiento forzado, que durante años ocuparon y construyeron sus viviendas sin contar con la formalización legal de sus predios.

Entregaron títulos de propiedad a 140 familias en barrio La Nohora de Villavicencio. Foto cortesía.

Con los títulos, los beneficiarios pasan a contar con documentos que acrediten legalmente la propiedad de sus viviendas. Esta formalización también puede facilitar el acceso a mecanismos como créditos, procesos de herencia y programas destinados al mejoramiento de vivienda.

El proceso contó con la participación de distintas entidades. El Ministerio de Vivienda, a través del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial y de la Dirección de Formalización y Mejoramiento Integral de Barrios, brindó asistencia técnica y jurídica, mientras que la Superintendencia de Notariado y Registro y la Alcaldía de Villavicencio participaron en el proceso de formalización.



Durante la jornada, el viceministro de Vivienda, José Reynaldo D’Silva, señaló que la titulación permite brindar seguridad jurídica a los propietarios y reducir posibles conflictos relacionados con la tenencia de los predios. También destacó que contar con la documentación formal puede abrir posibilidades para acceder a créditos y a programas de mejoramiento de vivienda.

El proceso de formalización no se limita a las 140 familias de La Nohora. De acuerdo con el Gobierno nacional, las entidades también avanzan en la incorporación y titulación de cerca de 1.500 predios ubicados en los sectores de Calamar, Madrigal Subnormal, Malvinas, Playa Rica y Villa Suárez, en Villavicencio.

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La administración nacional asegura que continuará trabajando con las autoridades territoriales para avanzar en estos procesos pendientes y ampliar la formalización de predios. El objetivo es que más familias que actualmente no cuentan con el reconocimiento legal de sus viviendas puedan completar los trámites de titulación.