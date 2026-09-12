Gobierno restringe ingreso de drones, precursores químicos y maquinaria amarilla al país

El Gobierno anunció restricciones para el ingreso a Colombia de precursores químicos, partes de drones y maquinaria amarilla, como parte de una estrategia para combatir el contrabando, el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades asociadas a las economías criminales.

El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que estos cuatro fenómenos representan algunos de los principales problemas que enfrenta el país. “Colombia tiene cuatro cánceres terribles: la corrupción, el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal, y los voy a combatir de frente, caiga quien caiga”, afirmó el mandatario.

Una de las principales decisiones está relacionada con la maquinaria amarilla y sus componentes. De acuerdo con Andrés Felipe Velásquez Reyes, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), mediante un acto administrativo se restringirán los lugares autorizados para el ingreso de este tipo de maquinaria y de las partes utilizadas para fabricarla.

El funcionario también confirmó restricciones para el ingreso de partes de drones y de precursores químicos al país. Por su parte, De La Espriella señaló que la maquinaria amarilla únicamente podrá ser importada a través de Cartagena y Bogotá. “Se acabó la vagabundería, estamos decididos a atacar ese flagelo”, manifestó.



La medida busca fortalecer los controles sobre mercancías que pueden terminar siendo utilizadas en actividades como la minería ilegal o por organizaciones criminales.

Incautaciones de la Dian

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El director de la Dian aseguró que durante el último mes se realizaron diferentes operativos de naturaleza aduanera que permitieron incautar mercancías valoradas en más de $30.000 millones.

Según Velásquez, esta cifra convierte al último mes en el periodo con mayores incautaciones y aprehensiones en lo que va del año. “En esos ejercicios también hemos aprehendido drones con los que las mafias han atacado a nuestra fuerza pública”, explicó el funcionario.

Además, anunció la creación de un grupo élite dentro de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), que tendrá como objetivo enfrentar las estructuras dedicadas al contrabando.

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Hablando de ese flagelo, el presidente De La Espriella afirmó que el contrabando representa una pérdida cercana a 120 billones de pesos anuales para el Estado colombiano.

El mandatario destacó que, por primera vez, la dirigencia de la POLFA estará conformada por mujeres y aseguró que se trata de oficiales con amplia trayectoria dentro de la institución.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció la restricción al ingreso de precursores químicos, partes de drones y maquinaria amarilla, los cuales a partir de ahora solo entrarán al país por Cartagena y Bogotá.



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Refuerzo en puertos y zonas fronterizas

Otra de las medidas anunciadas contempla cambios en las seccionales de la DIAN ubicadas en puertos y ciudades limítrofes. Según Velásquez, estas dependencias serán manejadas por integrantes activos de la fuerza pública, incluidos oficiales de grados superiores.

La intención, explicó, es conformar equipos especializados para combatir las redes de contrabando y evasión.

El presidente advirtió además que quienes participen en actividades de contrabando o faciliten el uso de los puertos para actividades criminales podrían enfrentar procesos judiciales, incluso mediante mecanismos de cooperación internacional.

En este sentido, el director de la Dian aseguró que la entidad ha fortalecido su cooperación con Estados Unidos y con la embajada de ese país. También mencionó el trabajo conjunto con CB y HCI y señaló que estas alianzas continuarán profundizándose.

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Dian prepara controles sobre criptoactivos

La ofensiva anunciada por la Dian también contempla el control de activos digitales. Velásquez informó que la entidad pondrá en marcha un programa de fiscalización dirigido a colombianos que sean residentes fiscales en el país y que tengan criptoactivos en el exterior.

Según explicó, quienes estén obligados a declarar estos activos deberán reportarlos ante las autoridades tributarias.

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La Dian considera que este mecanismo representa un área importante para detectar posibles casos de evasión fiscal y anunció que reforzará los controles para identificar a quienes no cumplan con sus obligaciones tributarias.