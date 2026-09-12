Seis soldados heridos tras ataque con drones en zona rural de Caldono, Cauca

Seis soldados resultaron heridos tras un ataque con drones en zona rural del municipio de Caldono, departamento del Cauca, mientras los uniformados adelantaban labores operacionales.

El ataque es atribuido a guerrilleros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc.

Los militares fueron atacados con varias ráfagas de explosivos lanzados desde drones que sobrevolaban la zona. Tras el hecho, los seis uniformados fueron evacuados y trasladados a diferentes centros médicos para recibir atención.

Durante la noche del viernes, algunos de los soldados que presentaban heridas de menor complejidad fueron dados de alta. Sin embargo, tres de ellos permanecen bajo atención médica y continúan en recuperación.



El ataque se suma a los hechos violentos registrados contra la fuerza pública en esta región, una de las zonas del país afectadas por acciones de grupos armados y hechos de violencia.