Dos integrantes del Frente 4 de las disidencia se sometieron a la justicia en El Bagre, Antioquia

La presión militar sobre las estructuras armadas que mantienen presencia en las zonas rurales de El Bagre tuvo un reciente resultado con el sometimiento voluntario de dos hombres.

El procedimiento se desarrolló en el corregimiento de Puerto López, donde unidades de la Décima Primera Brigada, adelantaban acciones con acompañamiento judicial de la Fiscalía y los dos sujetos manifestaron su intención de abandonar el Frente 4 de las disidencias y acogerse a la ruta institucional para regresar a la vida civil.

De acuerdo con el Ejército, ambos cumplían funciones de seguridad para alias ‘Alonso’, señalado como segundo cabecilla de este grupo ilegal que también tiene injerencia en municipios como Segovia en el Nordeste de Antioquia y Montecristo en Bolívar.

La entrega estuvo acompañada de material de guerra: un fusil, una pistola, varios proveedores y más de 40 municiones de diferentes calibres. Estos elementos quedaron bajo custodia de las autoridades mientras avanzan las actuaciones correspondientes.



Los dos sometidos fueron puestos bajo la atención del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado y Apoyo al Sometimiento Individual a la Justicia, donde se activará el procedimiento previsto para quienes deciden abandonar las estructuras armadas y acogerse a la legalidad.