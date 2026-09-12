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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ejército Nacional sostiene combates con el Frente 36 de las disidencias en San Andrés de Cuerquia

Ejército Nacional sostiene combates con el Frente 36 de las disidencias en San Andrés de Cuerquia

A esta hora continúan los operativos en el Norte del departamento de Antioquia.

disidencias de las FARC.jpg
Disidencias de las FARC.
Foto: imagen de archivo, EFE.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 12 de sept, 2026

En las últimas horas el Ejército Nacional informó que soldados del Batallón de Infantería n.10 Coronel Atanasio Girardot de la Cuarta Brigada sostiene fuertes combates contra presuntos integrantes del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' en zona rural del municipio de San Andrés de Cuerquia.

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Aunque por ahora no se tiene información sobre los resultados operacionales de lo ocurrido en el Norte antioqueño, el Frente 36 sigue generando temor y zozobra en Antioquia luego de que durante esta semana se conociera la amenaza a tres alcalde de la subregión.

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Por su parte, hay que mencionar que los mismos hombres de alias 'Calarcá' restringieron el tráfico vehicular en el municipio de Anorí, así como le pidieron a los extraños salir del territorio para que evitar intimidaciones o salidas violentas de esta zona del Nordeste antioqueño.

A la espera de conocer qué sucede en San Andrés de Cuerquia, el Ejército Nacional detalló que, "continuamos adelantando operaciones militares ofensivas sostenidas para neutralizar las intenciones de estos grupos ilegales, fortalecer la seguridad y proteger a la población civil en esta zona del departamento".

Noticia en desarrollo...

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