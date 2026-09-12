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Alerta por bajos niveles de agua en Arboletes, Antioquia: podrían implementarse racionamientos

Autoridades invitaron a reducir el consumo de agua para evitar cortes prolongados en el municipio del Urabá antioqueño.

Racionamiento de agua en Bogotá.jpg
Racionamiento de agua en Bogotá //
Foto: AFP
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 12 de sept, 2026

La disminución en los niveles de agua de la represa El Bote llevó a la Alcaldía de Arboletes a emitir una alerta a la comunidad y advertir sobre la posibilidad de implementar próximamente medidas de racionamiento en el suministro de agua.

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La Administración Municipal recibió de la empresa prestadora del servicio de acueducto, AASSA, el reporte sobre los bajos niveles que actualmente presenta la represa y ante esta situación pidieron adoptar medidas preventivas para evitar medidas restrictivas.

Referencia agua potable.
Referencia agua potable.
Foto: ImageFx

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La Alcaldía de Arboletes señaló que los eventuales racionamientos dependerán de las condiciones del sistema y de las determinaciones que adopte la empresa prestadora. Por ahora, el llamado está dirigido a hogares, establecimientos comerciales e instituciones para reducir el consumo.

La situación se suma a las restricciones que ya hay en otros municipios de Antioquia como, por ejemplo, en El Carmen de Viboral donde se implementó cortes una o dos veces por semana, inicialmente de unas cuatro horas, debido a una reducción cercana al 33 % en los caudales de las fuentes que abastecen el acueducto urbano.

Agua potable.png
Agua potable imagen de referencia
Grok IA

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Además, en Medellín se reactivó el racionamiento en sectores del nororiente y centrooriente con cortes nocturnos de aproximadamente ocho horas, entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m., debido a la crítica disponibilidad de agua en el sistema Piedras Blancas.

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Ante el crítico panorama en el Urabá antioqueño, Arboletes se prepara para un posible escenario de racionamiento mientras las autoridades insisten que están a tiempo de evitar los cortes prolongados para las comunidades.

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