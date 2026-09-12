Alerta por bajos niveles de agua en Arboletes, Antioquia: podrían implementarse racionamientos

La disminución en los niveles de agua de la represa El Bote llevó a la Alcaldía de Arboletes a emitir una alerta a la comunidad y advertir sobre la posibilidad de implementar próximamente medidas de racionamiento en el suministro de agua.

La Administración Municipal recibió de la empresa prestadora del servicio de acueducto, AASSA, el reporte sobre los bajos niveles que actualmente presenta la represa y ante esta situación pidieron adoptar medidas preventivas para evitar medidas restrictivas.

Referencia agua potable. Foto: ImageFx

La Alcaldía de Arboletes señaló que los eventuales racionamientos dependerán de las condiciones del sistema y de las determinaciones que adopte la empresa prestadora. Por ahora, el llamado está dirigido a hogares, establecimientos comerciales e instituciones para reducir el consumo.

La situación se suma a las restricciones que ya hay en otros municipios de Antioquia como, por ejemplo, en El Carmen de Viboral donde se implementó cortes una o dos veces por semana, inicialmente de unas cuatro horas, debido a una reducción cercana al 33 % en los caudales de las fuentes que abastecen el acueducto urbano.



Agua potable imagen de referencia Grok IA

Además, en Medellín se reactivó el racionamiento en sectores del nororiente y centrooriente con cortes nocturnos de aproximadamente ocho horas, entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m., debido a la crítica disponibilidad de agua en el sistema Piedras Blancas.

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Ante el crítico panorama en el Urabá antioqueño, Arboletes se prepara para un posible escenario de racionamiento mientras las autoridades insisten que están a tiempo de evitar los cortes prolongados para las comunidades.