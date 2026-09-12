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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Condenan a pareja que estafó a más de 200 familias con falso proyecto de vivienda en Bello

Condenan a pareja que estafó a más de 200 familias con falso proyecto de vivienda en Bello

La pareja condenada logró obtener de manera irregular más de 500 millones de pesos.

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Viajando
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 12 de sept, 2026

Más de 200 familias de Bello y otros municipios del Valle de Aburrá fueron víctimas de una millonaria estafa luego de entregar dinero para acceder a un supuesto proyecto de vivienda de interés social que nunca se construyó.

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De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Sandra Milena Parra Rivera y Mario Albeiro Montoya Osorio promovieron la iniciativa entre 2015 y 2018 y lograron obtener más de 500 millones de pesos de las personas interesadas en adquirir los inmuebles como explicó el fiscal del caso.

Viviendas de Interés Social
Viviendas de Interés Social referencia
Foto: Alcaldía de Bogotá

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"Mediante engaños, mentiras, y utilizando documentos con apariencia de legalidad o legalidad formal indujeron, y de manera muy especial, mantuvieron en error a personas y familias necesitadas de una vivienda digna para que las mismas le apostaran a un proyecto de interés social, entregando diferentes sumas de dinero", aseguró el fiscal.

La investigación estableció que la pareja promocionaba un supuesto proyecto habitacional en el barrio Pachelly, que contemplaba la construcción de 804 viviendas y a los compradores les aseguraban que el proyecto contaba con el respaldo de un programa del Gobierno nacional.

Además, se conoció que para captar el dinero, los condenados recurrieron a una empresa constructora legalmente constituida y utilizaron los nombres de otros proyectos urbanísticos para presentarlos como respaldo de la iniciativa que promocionaban.

viviendas VIS
Viviendas VIS en Colombia.
Foto: Ministerio de Vivienda.

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Sin embargo, las autoridades determinaron que el proyecto nunca había sido aprobado por las autoridades locales, ni por las curadurías ni por la Oficina de Planeación Municipal, y tampoco era viable para su ejecución, pese a ello, las víctimas firmaron contratos de compraventa y realizaron pagos y anticipos.

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Por estos hechos, un juez condenó a la pareja a 9 años y 5 meses de prisión por el delito de estafa agravada en modalidad masa.

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