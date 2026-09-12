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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ejército Nacional intervino 3 unidades de producción minera en San Carlos, Antioquia

Ejército Nacional intervino 3 unidades de producción minera en San Carlos, Antioquia

En este lugar del Oriente antioqueño extraían hasta 7.500 gramos de oro mensualmente.

Minería ilegal en San Carlos, Antioquia.jpg
Cuarta Brigada del Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de sept, 2026

El procedimiento se llevó a cabo en la vereda La Holanda, donde tropas de la Cuarta Brigada realizaron la intervención en coordinación con la Policía Antioquia.

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Durante el operativo fueron inutilizadas tres dragas tipo buzo, seis motores y tres compresores de aire, equipos que eran utilizados para las labores de extracción de minerales en esta zona rural de San Carlos.

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También fueron intervenidos 35 metros de manguera de succión y 40 metros de manguera de seis pulgadas, elementos empleados en el funcionamiento de las unidades de producción minera.

De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, la maquinaria y la infraestructura afectadas durante la operación representan una afectación económica cercana a los $79 millones para quienes desarrollaban esta actividad.

Los 7,5 kilogramos de oro que podrían extraerse mensualmente con estas unidades tendrían un valor comercial aproximado de $3.200 millones. Por ello, según el Ejército, la intervención también golpeó los recursos económicos derivados de la explotación ilícita de minerales.

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El Ejército reiteró que continuará realizando este tipo de operaciones en coordinación con la Policía y las autoridades locales, con el objetivo de intervenir los puntos utilizados para la extracción ilícita de minerales y afectar las rentas asociadas a esta actividad.

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