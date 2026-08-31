Soldado murió en combate contra disidencias de las Farc en Tuluá, Valle del Cauca

Un soldado profesional del Ejército murió y un suboficial resultó herido durante un combate con integrantes del Frente 57 ‘Yair Bermúdez’, en zona rural de Tuluá, Valle del Cauca.

El enfrentamiento ocurrió en la tarde del domingo 30 de agosto, en el corregimiento de Santa Lucía, donde tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 10 adelantaban operaciones militares contra esta estructura armada ilegal.

Disidencias de las FARC. Foto: imagen de archivo, EFE.

En medio del combate murió el soldado profesional Jorge Arbey Díaz Arias. Un suboficial también resultó herido y recibió atención médica en el lugar antes de ser evacuado a un centro asistencial de Cali.

De acuerdo con la Tercera Brigada del Ejército, las operaciones continúan en la zona con el objetivo de contrarrestar las acciones del Frente 57 ‘Yair Bermúdez’ y reforzar la seguridad de las comunidades rurales de Tuluá.