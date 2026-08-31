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Blu Radio  / Nación  / Orden público  / Nuevo bombardeo contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: ocho muertos y varios capturados

Nuevo bombardeo contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: ocho muertos y varios capturados

La operación, denominada Azarías, se desarrolla en zona rural de Miraflores contra el Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc. El balance preliminar reporta ocho integrantes muertos y tres capturados.

Bombardeo-Ejercito.png
Ejército
Foto: @COL_EJERCITO
Por: Felipe García
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella anunció una nueva operación ofensiva de las Fuerzas Militares contra las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, esta vez en zona rural de Miraflores, Guaviare.

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Según informó el mandatario, durante la noche se realizó un nuevo bombardeo en la vereda Lagos del Dorado, en el marco de la Operación Militar Azarías, dirigida contra integrantes del Frente Carolina Ramírez y su principal cabecilla, alias ‘El Tigre’ o ‘Pintado’.

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El balance preliminar entregado por el presidente señala que ocho integrantes de la estructura murieron en desarrollo de las operaciones militares y tres fueron capturados. Además, dos personas fueron recuperadas y manifestaron ser menores de edad, por lo que las autoridades adelantan el proceso para verificar sus identidades. Durante la operación también fue encontrado material de guerra e intendencia.

Uno de los puntos que aún está por establecer es si ‘El Tigre’ se encuentra entre los muertos. El Gobierno indicó que las Fuerzas Militares adelantan la verificación y que su muerte solo será confirmada una vez se realice la plena identificación de los cuerpos.

Las autoridades señalan a alias ‘El Tigre’ de dirigir acciones armadas en Guaviare, Amazonas, Putumayo y Caquetá, además de ataques contra integrantes de la Fuerza Pública y acciones de reclutamiento de menores. El cabecilla es requerido mediante circular de Interpol.

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El anuncio se produce pocos días después de otro bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares en Guaviare contra estructuras de las disidencias de alias ‘Calarca’, operación que dejó inicialmente varios integrantes muertos, entre ellos tres menores de edad, y capturados. Los combates y las operaciones militares continúan en la zona mientras las autoridades avanzan en la identificación de los fallecidos y en la consolidación del balance de la ofensiva.

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