Bombardeo en Guaviare: estas son las razones por las que un cuerpo sigue sin identificación

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses identificó nueve de las diez personas reportadas como abatidas durante un operativo militar contra las disidencias de alias Calarcá en El Retorno, Guaviare. Entre los fallecidos hay tres menores de edad, mientras que un cuerpo permanece sin identificar debido a que fue recibido de manera incompleta.

Las Fuerzas Militares realizaron una operación contra un campamento de las disidencias de las FARC al mando de alias 'Calarcá', en el municipio de El Retorno, Guaviare. El balance oficial reportó diez personas muertas.

Los restos fueron trasladados inicialmente a San José del Guaviare y posteriormente a la sede de Medicina Legal en Villavicencio, Meta, donde se adelantaron las necropsias y los procedimientos técnico-científicos para establecer la identidad de las víctimas.

En entrevista con Mañanas Blu, el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, explicó cómo avanza el proceso de identificación y por qué uno de los cuerpos permanece sin identificar.



¿Por qué no ha sido identificado uno de los cuerpos del bombardeo en Guaviare?

De acuerdo con Medicina Legal, nueve de los diez cuerpos recibidos ya fueron identificados mediante los procedimientos forenses correspondientes. Sin embargo, las condiciones de uno de los restos dificultaron completar el proceso de identificación.

Ariel Emilio Cortés explicó que el cuerpo llegó incompleto, lo que impidió realizar el estudio lofoscópico necesario para establecer plenamente su identidad y hacer el cotejo con los registros de la Registraduría Nacional del Estado Civil: "Pudimos terminar de hacer el abordaje de los cuerpos. Por eso sacamos un comunicado el día de ayer que habían fallecido 10 personas, de las cuales pudimos identificar 9 personas. Una no se ha logrado identificar porque es un cuerpo que está incompleto".

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El funcionario agregó que se trata de una parte del cuerpo que no permite completar el procedimiento de comparación con los registros oficiales: "Porque el cuerpo llega incompleto, o sea, nosotros no recibimos el cuerpo completo como para hacer el estudio y poder inicialmente pues determinar a través de la lofoscopia la identificación".

Por esta razón, Medicina Legal mantiene pendiente la identificación de la décima persona fallecida en el operativo militar en Guaviare.

Medicina Legal confirmó tres menores de edad entre los muertos

Otro de los datos entregados por Medicina Legal es que tres menores de edad se encuentran entre las personas fallecidas e identificadas tras el operativo.

Según Ariel Emilio Cortés, se trata de dos adolescentes de 15 años y uno de 16 años. Dos de los menores son mujeres y uno es hombre.

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Lo que podemos manifestar es que son 2 personas de 15 años, una de 16, 2 son mujeres y una es un hombre. Digamos, esos son los 3 menores que nosotros recibimos, identificamos el día de ayer indicó.

Sobre la pertenencia de los menores a alguna comunidad indígena, afrodescendiente u otra comunidad étnica, Cortés señaló que en ese momento no contaba con la información, pero indicó que podía ser determinada posteriormente.

Medicina Legal prepara entrega de los cuerpos a las familias

Medicina Legal también informó que trabaja en la comunicación con los familiares de las personas fallecidas para avanzar en la entrega de los cuerpos. Cortés explicó que los nombres no fueron divulgados públicamente por razones de seguridad y teniendo en cuenta que entre los fallecidos hay tres menores de edad.

"Nosotros tenemos el listado de las personas que fallecieron, los tenemos identificados y tratamos de comunicarnos con las familias para hacer la entrega precisamente entre hoy y mañana", añadió.

En el caso de los tres menores, el director de Medicina Legal indicó que la entidad adelantaría las gestiones correspondientes ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

¿Qué establecieron las necropsias sobre las muertes?

Frente a las circunstancias en las que murieron las diez personas, el director de Medicina Legal señaló que los dictámenes de necropsia permiten establecer la causa y manera de muerte y que estos informes son remitidos a las autoridades competentes.

Sin embargo, Cortés aclaró que durante la entrevista no tenía a disposición el informe específico que permitiera precisar si las lesiones correspondían directamente al bombardeo o a enfrentamientos terrestres: "Nosotros podemos determinar la causa y la manera de muerte, lo podemos hacer. Está en el informe de las necropsias que se entregan, pues en este caso, a la justicia penal militar".

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Los resultados de estos dictámenes hacen parte de la investigación sobre el operativo militar realizado contra las disidencias en Guaviare.

Cifras de menores muertos en operaciones militares

Durante la entrevista, el director de Medicina Legal también entregó cifras históricas sobre personas fallecidas en operaciones militares. Según los datos mencionados por Cortés, durante el gobierno de Iván Duque murieron 367 personas en operaciones militares, entre ellas 42 menores de edad. Durante el gobierno de Gustavo Petro, con corte al 31 de mayo de 2026, la cifra reportada fue de 458 personas fallecidas, de las cuales 62 eran menores de edad.

En el actual gobierno, Cortés señaló que se han registrado cuatro menores fallecidos en operaciones militares: tres correspondientes al operativo reciente en Guaviare y uno de un hecho anterior.

