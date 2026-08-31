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Blu Radio  / Nación  / Atentado con explosivos sacude a Algeciras, Huila: atacaron una droguería

Atentado con explosivos sacude a Algeciras, Huila: atacaron una droguería

Este es el segundo atentado terrorista registrado en menos de cuatro días en esa zona del país.

Atentado en Algeciras.
Atentado en Algeciras.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

Un nuevo atentado con artefactos explosivos se registró en el municipio de Algeciras, Huila. Esta vez, el blanco fueron las instalaciones de una droguería local.

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Tras el ataque, las autoridades judiciales y de Policía iniciaron las investigaciones preliminares bajo la principal hipótesis de que el hecho estaría directamente relacionado con el no pago de extorsiones.

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Segundo atentado en menos de cuatro días

La situación de orden público en la localidad genera profunda preocupación, ya que este suceso constituye el segundo atentado terrorista registrado en menos de cuatro días.

El primer atentado ocurrió el pasado jueves, cuando un artefacto explosivo fue lanzado directamente contra la sede de la Alcaldía de Algeciras. Las autoridades mantienen las indagaciones para dar con los responsables de esta ola de violencia.

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En desarrollo.

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