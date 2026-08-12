Emboscada contra el Ejército en zona rural de Algeciras deja dos militares muertos

La violencia armada en el departamento del Huila ha cobrado la vida de dos uniformados tras un atentado perpetrado contra tropas de las Fuerzas Militares. La acción terrorista, registrada en una zona rural del municipio de Algeciras, inicialmente dejó el saldo de un uniformado fallecido en el lugar de los hechos y 17 heridos.

No obstante, las autoridades de salud confirmaron horas más tarde el deceso de un segundo uniformado: falleció en el Hospital Universitario de Neiva mientras era atendido por las heridas sufridas en el ataque.

El ataque se produjo en momentos en que los uniformados se desplazaban para atender una alerta por un artefacto sospechoso en la vía. Los militares fueron emboscados presuntamente por integrantes del Frente Iván Díaz del bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias.

La agresión se activó cuando las tropas se dirigían a realizar "el proceso de verificación de un cilindro, al parecer cargado con explosivos, que había sido abandonado sobre la vía a la altura del cruce El Quebradón Norte".



La gravedad del hecho no solo radica en la afectación directa a la fuerza pública, sino en el peligro inminente para la población civil de la zona, dado que este cruce, además de que comunica con varias veredas, conduce a una sede educativa.

Tras la emboscada, se activaron de inmediato los protocolos de evacuación médica para salvar la vida de los uniformados heridos, de los cuales se reportó preliminarmente que seis se encontraban en estado de gravedad

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El secretario de gobierno del departamento del Huila, Andrés David Muñoz, indicó inicialmente la realización de una reunión de alto nivel y se adelanta un Consejo de seguridad extraordinario en Algeciras para evaluar esta situación que altera el orden público en el departamento.