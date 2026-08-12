Los detalles de la Operación Beta, primer bombardeo del Gobierno De la Espriella al ELN

El Ministerio de Defensa confirmó los resultados de la Operación Beta, el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo De La Espriella contra el ELN en el Catatumbo.

La operación se adelantó en zona rural de Tibú y San Calixto, donde dos integrantes del ELN fueron neutralizados, 1,5 toneladas de explosivos fueron incautadas y cinco campamentos fueron destruidos.

En la noche del lunes 10 de agosto, las Fuerzas Militares ejecutaron la acción contra la estructura criminal que delinque en esa región del Catatumbo, con un resultado de dos presuntos integrantes del ELN neutralizados durante el desarrollo de las operaciones.

Durante la intervención fueron incautadas aproximadamente 1,5 toneladas de explosivos y diverso material de guerra, entre ellos 440 granadas adaptadas para ser lanzadas desde drones, además de material de comunicaciones e intendencia. También fueron ubicados y destruidos dos búnkeres y cinco áreas campamentarias que, según la cartera, eran utilizadas por la estructura armada.



El Ministerio de Defensa enfatizó el marco legal de la operación y aseguró que fue planeada y ejecutada bajo los principios y normas aplicables del Derecho Internacional Humanitario, observando las reglas de distinción, proporcionalidad, precaución y humanidad, con especial énfasis en la protección de la población civil, las personas protegidas y sus bienes, así como en la integridad de los uniformados que participaron en la acción.

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El Ministerio de Defensa hizo una precisión: la operación se desarrolló en zona rural de los municipios de Tibú y San Calixto y no específicamente en la vereda El Sinaí, como se ha señalado en algunas publicaciones que circulan en redes sociales.

Esa aclaración cobra relevancia frente a lo que ya había denunciado horas antes la Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín, que reportó que la operación habría afectado a población civil, señalando que al menos tres campesinos, incluida una mujer de 44 años, resultaron heridos precisamente en la vereda El Sinaí, jurisdicción de San Calixto.

Se trata de la primera acción aérea del nuevo Gobierno, ejecutada con el apoyo de aeronaves Kfir de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, luego de que unidades del Comando de Operaciones Especiales sostuvieran combates previos en tierra con integrantes de la estructura. El operativo llega semanas después de que, en julio, De La Espriella lanzara un ultimátum a los cabecillas del ELN y del Frente 33 durante su primer empalme regional en Cúcuta.

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El Catatumbo atraviesa desde enero de 2025 una crisis humanitaria derivada de la confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33: más de 120.000 personas han sido desplazadas, cerca de 50.000 familias permanecen confinadas y alrededor de 120 personas han muerto en medio de esos enfrentamientos, según cifras recogidas por la Defensoría del Pueblo.