Lista de personas desaparecidas en Pereira tras terremoto

Las labores de búsqueda continúan en Pereira y otros municipios de Risaralda luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones de Colombia el lunes y dejó una emergencia de grandes proporciones, especialmente en el occidente del país.

En medio de las operaciones de rescate y la atención a las familias afectadas, las autoridades mantienen la búsqueda de personas cuyo paradero todavía no ha podido ser establecido. Medicina Legal en Pereira reportó que ha recibido 67 reportes de personas desaparecidas, de las cuales 33 están confirmadas.

El sismo ocurrió a las 7:34 de la mañana y tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en Chocó. Los departamentos más afectados han sido Valle del Cauca, Risaralda y Chocó, aunque también se reportaron graves daños en Caldas y Quindío.

Terremoto en Colombia Foto: AFP

¿Quiénes son las personas desaparecidas en Pereira?

La lista entregada para apoyar las labores de búsqueda está conformada por las siguientes personas:



Lina Marcela Rodas Cuadros Julián Andrés Mejía Moreno Sandra Patricia Chica Montoya Gilberto de Jesús Giraldo López Pilar Jiménez Toquica Moncada Aguirre María Araengoza González Gutiérrez Paola Andrea Franco Bustamante Dargui González Guerrero Ángela María Acosta González Juan Manuel Toro Sánchez Wilson Largo Trejos Luis Fernando Hernández Ossa Pedro Nell Díaz Díaz Aracelly Daza Royer David Ramírez Quiroz Derly Angélica Martínez Vanessa Gómez Molina Deici Zulkernhe Rodríguez Mejía Kevin Estiven Álvarez Mosquera Rosa Angélica Maya Maya María Mariela Granada Echeverry Guillermo Orrego Flórez Blanca Libia Hincapié Londoño José Fernando Valencia Cañas Sorley Aracely Villa Guevara Aleyda Campiña Trujillo Mariana Santa Gómez Paulo Andrés Rivera Avirama María Dalila Moncada Aguirre José Fernando Granado Paula Milena Villaneda Franco Juan Carlos Urquijo

Labores de rescate en Pereira. Foto cortesía Ejército de Colombia.

¿Cómo avanzan las labores de búsqueda tras el terremoto?

Los organismos de socorro continúan concentrando esfuerzos en las zonas donde se presentaron colapsos estructurales y existen reportes de personas que podrían permanecer atrapadas.

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Uno de los casos que ha generado esperanza ocurrió en el barrio Torres del Limonar, en Cali, donde los rescatistas encontraron con vida a Diana Troncoso, una mujer de 31 años que permaneció atrapada durante varias horas tras el colapso de un edificio de cuatro pisos.

En Pereira, además de las labores de rescate, las autoridades adelantan la evaluación de los daños ocasionados por el terremoto. El aeropuerto internacional Matecaña mantiene suspendidas sus operaciones comerciales mientras se revisan la pista, los sistemas de comunicación y la torre de control.

El presidente Abelardo De La Espriella recorrió Pereira, Manizales y Dosquebradas para coordinar la respuesta del Gobierno con las autoridades locales. En Manizales anunció subsidios de alquiler para cerca de 1.150 familias que perdieron sus viviendas y señaló que se contemplan ayudas similares para los damnificados de Risaralda.