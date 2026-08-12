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Lista de personas desaparecidas en Pereira tras terremoto

Medicina Legal en Pereira reportó que ha recibido 67 reportes de personas desaparecidas, de las cuales 33 están confirmadas.

Militares en la búsqueda de personas en Pereira tras en terremoto.
Militares en la búsqueda de personas en Pereira tras en terremoto.
Foto cortesía Ejército.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

Las labores de búsqueda continúan en Pereira y otros municipios de Risaralda luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones de Colombia el lunes y dejó una emergencia de grandes proporciones, especialmente en el occidente del país.

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En medio de las operaciones de rescate y la atención a las familias afectadas, las autoridades mantienen la búsqueda de personas cuyo paradero todavía no ha podido ser establecido. Medicina Legal en Pereira reportó que ha recibido 67 reportes de personas desaparecidas, de las cuales 33 están confirmadas.

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El sismo ocurrió a las 7:34 de la mañana y tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en Chocó. Los departamentos más afectados han sido Valle del Cauca, Risaralda y Chocó, aunque también se reportaron graves daños en Caldas y Quindío.

Terremoto-Pereira-Colombia-AFP.jpg
Terremoto en Colombia
Foto: AFP

¿Quiénes son las personas desaparecidas en Pereira?

La lista entregada para apoyar las labores de búsqueda está conformada por las siguientes personas:

  1. Lina Marcela Rodas Cuadros
  2. Julián Andrés Mejía Moreno
  3. Sandra Patricia Chica Montoya
  4. Gilberto de Jesús Giraldo López
  5. Pilar Jiménez Toquica
  6. Moncada Aguirre
  7. María Araengoza González Gutiérrez
  8. Paola Andrea Franco Bustamante
  9. Dargui González Guerrero
  10. Ángela María Acosta González
  11. Juan Manuel Toro Sánchez
  12. Wilson Largo Trejos
  13. Luis Fernando Hernández Ossa
  14. Pedro Nell Díaz Díaz
  15. Aracelly Daza
  16. Royer David Ramírez Quiroz
  17. Derly Angélica Martínez
  18. Vanessa Gómez Molina
  19. Deici Zulkernhe Rodríguez Mejía
  20. Kevin Estiven Álvarez Mosquera
  21. Rosa Angélica Maya Maya
  22. María Mariela Granada Echeverry
  23. Guillermo Orrego Flórez
  24. Blanca Libia Hincapié Londoño
  25. José Fernando Valencia Cañas
  26. Sorley Aracely Villa Guevara
  27. Aleyda Campiña Trujillo
  28. Mariana Santa Gómez
  29. Paulo Andrés Rivera Avirama
  30. María Dalila Moncada Aguirre
  31. José Fernando Granado
  32. Paula Milena Villaneda Franco
  33. Juan Carlos Urquijo
Labores de rescate en Pereira.
Labores de rescate en Pereira. Foto cortesía Ejército de Colombia.

¿Cómo avanzan las labores de búsqueda tras el terremoto?

Los organismos de socorro continúan concentrando esfuerzos en las zonas donde se presentaron colapsos estructurales y existen reportes de personas que podrían permanecer atrapadas.

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Uno de los casos que ha generado esperanza ocurrió en el barrio Torres del Limonar, en Cali, donde los rescatistas encontraron con vida a Diana Troncoso, una mujer de 31 años que permaneció atrapada durante varias horas tras el colapso de un edificio de cuatro pisos.

En Pereira, además de las labores de rescate, las autoridades adelantan la evaluación de los daños ocasionados por el terremoto. El aeropuerto internacional Matecaña mantiene suspendidas sus operaciones comerciales mientras se revisan la pista, los sistemas de comunicación y la torre de control.

El presidente Abelardo De La Espriella recorrió Pereira, Manizales y Dosquebradas para coordinar la respuesta del Gobierno con las autoridades locales. En Manizales anunció subsidios de alquiler para cerca de 1.150 familias que perdieron sus viviendas y señaló que se contemplan ayudas similares para los damnificados de Risaralda.

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