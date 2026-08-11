Vida bajo los escombros: revelan momento del rescate de una joven de 32 años en Pereira

Se siguen conociendo casos de personas rescatadas tras el fuerte terremoto de 7.4 que azotó el país. Esta vez, una joven de 32 años, identificada como Daniela Largos y tras pasar 36 horas atrapada, fue rescatada con vida por bomberos de Pereira y la Ponalsar.

El rescate se produjo a las 8:20 de la noche y quedó grabado en video. Bajo la mirada del personal de organismos de socorro y decenas de personas que aguardaban por su salida, logró salir con vida bajo los escombros.

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En la grabación se puede escuchar a varias personas aplaudiendo y celebrando que Daniela pudo ser sacada sana y salva. Uno de ellos fue su padre, quien momentos previos afirmó sentirse esperanzado.



“Estamos a muy poco de lograr llegar a Daniela. Estamos esperanzados”, expresó.

"Daniela, cierre los ojos, tranquila", le pedían los bomberos a la mujer minutos antes de volver a la superficie.

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Vea aquí el conmovedor momento: