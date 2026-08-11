En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Desastre nacional
Terremoto en Colombia
Gobierno Abelardo De La Espriella
Abatido alias ‘El Ruso’

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Vida bajo los escombros: revelan momento del rescate de una joven de 32 años en Pereira

Vida bajo los escombros: revelan momento del rescate de una joven de 32 años en Pereira

El rescate se produjo a las 8:20 de la noche y quedó grabado en video.

Daniela Largos rescatada.
Daniela Largos rescatada.
Suministrada.
Por: Kevian Gómez Diazgranados
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

Se siguen conociendo casos de personas rescatadas tras el fuerte terremoto de 7.4 que azotó el país. Esta vez, una joven de 32 años, identificada como Daniela Largos y tras pasar 36 horas atrapada, fue rescatada con vida por bomberos de Pereira y la Ponalsar.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El rescate se produjo a las 8:20 de la noche y quedó grabado en video. Bajo la mirada del personal de organismos de socorro y decenas de personas que aguardaban por su salida, logró salir con vida bajo los escombros.

Últimas noticias

Seis caninos se sumaron a las labores de búsqueda y rescate del Ejército tras terremoto en Colombia
Nación

Seis perros se suman a labores de búsqueda y rescate del Ejército tras terremoto en Colombia

Equipos de rescate buscan sobrevivientes tras el colapso de un edificio por el terremoto en Pereira
Nación

Presidente De La Espriella firmó decreto que declara desastre nacional tras el terremoto

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Le puede interesar: Periodista de Noticias Caracol rompió en llanto al escuchar relato de víctima del terremoto

En la grabación se puede escuchar a varias personas aplaudiendo y celebrando que Daniela pudo ser sacada sana y salva. Uno de ellos fue su padre, quien momentos previos afirmó sentirse esperanzado.

“Estamos a muy poco de lograr llegar a Daniela. Estamos esperanzados”, expresó.

"Daniela, cierre los ojos, tranquila", le pedían los bomberos a la mujer minutos antes de volver a la superficie.

Publicidad

Vea aquí el conmovedor momento:

Relacionados

Terremotos

Pereira

Publicidad

Publicidad

Publicidad