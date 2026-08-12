En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Búsqueda contrarreloj
Desastre nacional
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Presidente De La Espriella decreta tres días de duelo nacional por fallecidos en terremoto

Presidente De La Espriella decreta tres días de duelo nacional por fallecidos en terremoto

"El Gobierno nacional, en nombre del pueblo colombiano manifiesta su profundo dolor por el fallecimiento de las personas que perdieron la vida con ocasión del movimiento sísmico ocurrido el día 10 de agosto de 2026 en el territorio nacional, y se solidariza con el luto de las familias y amigos de estas personas", señala un decreto expedido por la Presidencia.

Terremoto-Colombia-AFP.jpg
Terremoto en Colombia
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, declaró duelo nacional de tres días por las víctimas del terremoto de magnitud 7,2 que el pasado lunes golpeó varias partes del país y deja cerca de 240 muertos, según las autoridades regionales, informó este miércoles el Gobierno.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

"El Gobierno nacional, en nombre del pueblo colombiano manifiesta su profundo dolor por el fallecimiento de las personas que perdieron la vida con ocasión del movimiento sísmico ocurrido el día 10 de agosto de 2026 en el territorio nacional, y se solidariza con el luto de las familias y amigos de estas personas", señala un decreto expedido por la Presidencia.

Una vista aérea muestra una casa destruida tras un terremoto en El Cairo, Valle del Cauca, Colombia, el 11 de agosto de 2026.
Equipos de rescate, soldados y voluntarios realizaron búsquedas entre los escombros de edificios de apartamentos y oficinas en el oeste de Colombia, en una carrera contrarreloj para hallar supervivientes después de que el terremoto más fuerte registrado en el país en un siglo causara la muerte de al menos 241 personas y dejara a muchas más sin hogar.
AFP

Últimas noticias

Operación Beta, primer bombardeo de gobierno De La Espriella
Nación

Los detalles de la Operación Beta, primer bombardeo del Gobierno De la Espriella al ELN

Militares en la búsqueda de personas en Pereira tras en terremoto.
Nación

Lista de personas desaparecidas en Pereira tras terremoto

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Por esa razón, durante tres días, a partir de hoy, "se izará el pabellón nacional a media asta" en los edificios públicos del país y en las misiones diplomáticas de Colombia en el exterior, agrega el decreto.

Según el documento firmado por De la Espriella, que asumió la Presidencia hace solo cinco días, "la pérdida de vidas humanas enluta tanto a sus familias y amistades, como al Gobierno nacional", que "se solidariza ante tal tragedia", hechos que además "entristecen a todo un país".

El terremoto, que es el más fuerte sufrido por el país en este siglo, ocurrió el lunes a las 07:34 hora local y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, uno de los más afectados por la tragedia junto con los de Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, en las regiones del suroeste y el centro de Colombia.

Seis caninos se sumaron a las labores de búsqueda y rescate del Ejército tras terremoto en Colombia
Foto: Ejército

Según cifras divulgadas el martes por De La Espriella, el terremoto deja por el momento al menos 181 personas fallecidas, pero datos de autoridades regionales elevan ese número a aproximadamente 240 muertos, mientras sigue la búsqueda y rescate de centenares de personas atrapadas bajo los escombros principalmente en las ciudades de Cali y Pereira, donde se desplomaron decenas de edificios.

Relacionados

Terremoto hoy

Sismo hoy

Abelardo De La Espriella

Publicidad

Publicidad

Publicidad