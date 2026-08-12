Tras el terremoto, miles de profesionales ofrecen ayuda: el primer equipo ya llegó a Buenaventura

El apoyo al sistema de salud de Buenaventura comenzó a concretarse con la llegada del primer grupo de personal médico requerido para atender las necesidades generadas tras el terremoto. La movilización fue posible gracias a una convocatoria que logró reunir a cerca de 6.000 profesionales de diferentes áreas de la salud, quienes se ofrecieron como voluntarios para desplazarse a los territorios que requieran refuerzos.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, destacó el respaldo de las sociedades científicas para facilitar el traslado de personal médico y de salud pública, así como de hemoderivados hacia Buenaventura.

En diálogo con Blu Radio, Leslie Vargas, vocera de las sociedades científicas, explicó que la convocatoria permitió conformar un listado de profesionales disponibles para atender las necesidades que sean reportadas por hospitales, clínicas y centros de salud de las zonas afectadas.

“Contamos con casi 6.000 profesionales inscritos”, señaló Vargas, quien aclaró que no será necesario trasladarlos a todos y que la selección se hará de acuerdo con las solicitudes específicas de cada institución.



El mecanismo funciona a través de las sociedades científicas y de las organizaciones de profesionales de la salud. Cuando un hospital o centro asistencial identifica una necesidad de personal, esta es comunicada a las entidades encargadas de la convocatoria, que posteriormente revisan el listado para determinar qué profesionales cuentan con disponibilidad para desplazarse.

La logística de estos traslados también contempla aspectos como el transporte y el alojamiento, de acuerdo con las necesidades y los apoyos definidos por el Ministerio de Salud.

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Vargas señaló que, hasta el momento, la respuesta de los profesionales ha sido mayor que la cantidad requerida por los centros asistenciales. Por ello, la convocatoria permitirá disponer de una reserva de personal que podrá ser activada conforme aparezcan nuevas solicitudes en los territorios afectados.

Los profesionales disponibles incluyen médicos generales y especialistas, enfermeros, auxiliares, instrumentadores y trabajadores de otras áreas de la salud. Su desplazamiento no se hará de manera generalizada, sino que responderá a las necesidades concretas reportadas por cada institución.

El caso de Buenaventura marca así el inicio de esta estrategia de apoyo al personal sanitario en las zonas afectadas. Mientras las autoridades mantienen la atención de la emergencia, las sociedades científicas continúan recibiendo y canalizando las solicitudes de los centros de salud que requieran refuerzos.

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La convocatoria evidencia, además, la disponibilidad de miles de profesionales para apoyar la atención en los territorios donde sea necesario, con una movilización que será definida de acuerdo con la evolución de la emergencia y las capacidades requeridas en cada municipio.