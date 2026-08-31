62 menores murieron en operaciones militares durante el gobierno Petro, revela Medicina Legal

Un total de 62 menores de edad murieron en operaciones militares durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, de acuerdo con cifras de Medicina Legal reveladas en entrevista con Mañanas Blu. El dato hace parte de un balance sobre que entregó el instituto tras confirmar que tres menores murieron en el más reciente bombardeo de la fuerza pública en el departamento de Guaviare.

Según explicó el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, durante el periodo presidencial de Iván Duque se registraron 367 personas fallecidas en operaciones militares, de las cuales 42 eran menores de edad. En contraste, durante la administración Petro, con el corte señalado en la entrevista, la entidad contabilizó 458 personas fallecidas, entre ellas 62 menores.

“En el periodo de Duque fallecieron 367 personas en operaciones militares, de las cuales 42 eran menores de edad. En el gobierno del presidente Petro murieron 458 personas con corte a 31 de mayo de este año, y murieron 62 menores de edad”, afirmó el director de Medicina Legal.

Medicina Legal explica cómo determina la causa de muerte

Durante la entrevista, los periodistas de Mañanas Blu preguntaron específicamente si las muertes registradas correspondían a bombardeos o combates. Frente a esta pregunta, el director de Medicina Legal aclaró que no tenía en ese momento el informe particular que permitiera establecer qué tipo de operación había originado cada uno de los fallecimientos.



“Ese informe sí no lo tengo acá a la mano para poderles manifestar qué tipo fue”, respondió el funcionario. Sin embargo, explicó que Medicina Legal realiza un procedimiento técnico durante las necropsias para establecer las circunstancias y la causa de muerte, información que posteriormente es entregada a las autoridades competentes.

¿Es frecuente la muerte de menores en operaciones militares?

Otro de los asuntos abordados durante la conversación fue la frecuencia con la que se presentan casos de menores de edad muertos en operaciones militares. El director de Medicina Legal sostuvo que se trata de un fenómeno que se ha registrado de manera recurrente en los diferentes periodos de gobiernos.

Es frecuente que existan menores de edad dentro de las, pues, en temas de operaciones militares manifestó el funcionario.