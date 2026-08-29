Tres policías herido tras ataque con drones en Pailitas, Cesar

Tres uniformados resultaron heridos luego de un ataque con drones cargados con explosivos contra la estación de Policía del municipio de Pailitas, en el sur del Cesar.

De acuerdo con información preliminar, los policías que se encontraban en la estación repelieron el ataque y dispararon contra otros drones que sobrevolaban el sector, mientras se desarrollaba la acción.

Drones. Foto: Freepik.

Los tres uniformados heridos fueron trasladados hasta un centro asistencial, donde reciben atención médica.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás del ataque y determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.



En la zona hay presencia de la guerrilla del ELN, grupo subversivo que ha protagonizado varios ataques en contra de la fuerza pública en las últimas semanas en esa zona del país.

Por orden explícita del Ministerio de Defensa se ordenó la militarización de la población.