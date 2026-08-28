Tres militares heridos y un canino muerto tras ataque con drones del ELN en Sipí, Chocó

Tres militares resultaron heridos por esquirlas y un perro de las Fuerzas Militares murió luego de un ataque con drones cargados con explosivos registrado durante operaciones militares en zona rural de Sipí, Chocó.

De acuerdo con la Décima Quinta Brigada del Ejército, los hechos ocurrieron mientras tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 26 se desplazaban por el sector para brindar apoyo a población civil que permanecía confinada como consecuencia de los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN.

La disputa entre estas estructuras armadas se concentra en el control territorial de una zona estratégica por las rutas utilizadas para actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal. En medio de este escenario, las tropas llegaron al área para adelantar operaciones y garantizar condiciones de seguridad para los habitantes.

Durante el desarrollo de la ofensiva, los uniformados sostuvieron combates con integrantes del Frente Ernesto Che Guevara, perteneciente al ELN. En medio de las acciones, los militares fueron atacados con drones que transportaban artefactos explosivos.



El ataque dejó a tres uniformados afectados por esquirlas. Según el Ejército, fueron evacuados oportunamente para recibir atención médica. La explosión también provocó la muerte de uno de los caninos que acompañaba las operaciones militares.