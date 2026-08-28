Procuraduría alerta por abandono de 237 adultos mayores y 17.362 discapacitados en hospitales

Miles de personas mayores y con discapacidad permanecen durante meses e incluso años en hospitales, centros psiquiátricos y lugares de larga estancia porque no tienen a dónde ir. La falta de familiares, redes de apoyo y alternativas ofrecidas por el Estado está convirtiendo estos espacios en lugares de permanencia indefinida, una situación que la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo calificaron como preocupante.

El informe, ‘Radiografía del abandono y la institucionalización prolongada de personas adultas mayores y con discapacidad’, fue elaborado en cumplimiento de la orden 15 de la Sentencia SU-367 de 2025 de la Corte Constitucional. En el análisis se encontró que 17.362 personas con discapacidad permanecen de forma permanente en instituciones de salud o cuidado, durante las 24 horas del día, los siete días de la semana y por más de dos meses.

La situación es aún más delicada para 12.184 personas con discapacidad que no tienen ninguna red de apoyo familiar o comunitaria, lo que las deja expuestas a un riesgo directo de abandono. Además, un censo realizado en el 50 % de las alcaldías del país reportó 12.450 personas adultas con discapacidad psicosocial y 7.891 personas mayores en situación de abandono e institucionalizadas, de las cuales 4.941 llevan más de un año internadas.

El abandono también viene creciendo. Entre 2022 y 2025, el Instituto Nacional de Salud registró 10.942 casos de negligencia y abandono contra personas mayores, lo que representa un aumento acumulado del 87 % en cuatro años. Las personas entre 70 y 79 años son las más afectadas, con el 36 % de los casos, seguidas por quienes tienen entre 80 y 89 años, con el 34,5 %.



Uno de los datos más preocupantes está dentro de los propios servicios de salud. Los casos de personas mayores abandonadas en instituciones pasaron de 104 en 2022 a 237 en 2025. Para las entidades, este aumento evidencia que hospitales y clínicas se están convirtiendo en escenarios recurrentes de permanencia prolongada para personas que no tienen una red que las reciba.

Y eso no es todo, los hombres representan el 60 % (211 casos) y las mujeres el 24 % (84 casos). El informe relaciona esta diferencia con factores como la soledad no deseada, las rupturas familiares y la falta de redes de cuidado.

Publicidad

La problemática también muestra grandes diferencias entre territorios. Bogotá concentra 2.683 personas con discapacidad, seguida por Valle del Cauca, con 2.381, y Cundinamarca, con 2.324. En cuanto a las notificaciones de negligencia contra personas mayores entre 2022 y 2025, Bogotá registra 3.169 casos, seguida de Cundinamarca con 1.186, Huila con 1.103 y Santander con 1.059.

La Procuraduría y la Defensoría pidieron fortalecer las políticas de cuidado, crear rutas de atención coordinadas y ampliar los servicios de apoyo, puesto que se identificaron grandes retos: falta de recursos, poca oferta de servicios de cuidado, desarticulación entre las instituciones, desigualdades entre territorios y ausencia de un sistema nacional de información que permita saber con precisión cuántas personas están abandonadas o institucionalizadas.