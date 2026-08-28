En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias Urías Perdomo
Gustavo Andrés Aponte
Presupuesto General
Nepal
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Nueva directora de Seguridad Vial trabajó en la alcaldía del condenado Sneyder Pinilla
Exclusivo

Nueva directora de Seguridad Vial trabajó en la alcaldía del condenado Sneyder Pinilla

Acelas Rodríguez se desempeñó como asesora jurídica de la alcaldía de Sabana de Torres entre 2016 y 2019.

Sneyder Pinilla
Sneyder Pinilla, uno de los directivos de la UNGRD involucrados en el caso de corrupción.
Foto: suministrada
Por: Andrés Carmona Ospina
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

Mediante el decreto 1329 de 2026, el presidente Abelardo De La Espriella designó en propiedad a la nueva directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Alexandra Acelas Rodríguez tras la salida de Mariantonia Tabares Pulgarín.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Acelas Rodríguez es abogada con varias especializaciones y una maestría en gestión pública. Su trayectoria en la Agencia de Seguridad Vial comenzó en septiembre de 2022 cuando ingresó como profesional especializada de los grupos de gestión de talento humano, de gestión contractual y la oficina asesora jurídica; así mismo coordinadora del grupo de gestión contractual y asesora de la dirección de comportamiento.

Credito SIGEP
Credito SIGEP

Últimas noticias

adultos mayores.jpg
Nación

Procuraduría alerta por abandono de 237 adultos mayores y 17.362 discapacitados en hospitales

coosalud.jpg
Nación

Juez deja sin efectos intervención de Coosalud y ordena entregar administración a sus asociados

Pero Acelas también tiene una trayectoria profesional en el departamento de Santander y Norte de Santander como asesora jurídica de contratación estatal del Hospital San Bernardo del municipio de Barbosa, de la alcaldía de Toledo y de la alcaldía de Barrancabermeja y asesora jurídica de primera infancia en la seccional del ICBF.

LinkedIn
LinkedIn
Foto: LinkedIn

Esta extensa trayectoria también relaciona a Acelas con un nombre polémico: Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo hoy condenado por su participación en el más grande entramado de corrupción durante el gobierno de Gustavo Petro.

Entre los años 2016 y 2019, la hoy directora de Seguridad Vial comenzó su ejercicio profesional en el sector público en el municipio de Sabana de Torres, justo en el periodo en el que Pinilla fue alcalde. Allí se desempeñó como asesora jurídica en impuestos territoriales y contratación estatal de la alcaldía de Pinilla y en el Instituto de Deporte, Recreación y Cultura y Turismo del municipio. Estos cargos los ejerció desde enero de 2016 hasta diciembre de 2019, es decir durante todo el mandato de Pinilla.

Foto: LinkedIn
Foto: LinkedIn

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Sneyder Pinilla

Seguridad vial

Publicidad

Publicidad

Publicidad