Nueva directora de Seguridad Vial trabajó en la alcaldía del condenado Sneyder Pinilla

Mediante el decreto 1329 de 2026, el presidente Abelardo De La Espriella designó en propiedad a la nueva directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Alexandra Acelas Rodríguez tras la salida de Mariantonia Tabares Pulgarín.

Acelas Rodríguez es abogada con varias especializaciones y una maestría en gestión pública. Su trayectoria en la Agencia de Seguridad Vial comenzó en septiembre de 2022 cuando ingresó como profesional especializada de los grupos de gestión de talento humano, de gestión contractual y la oficina asesora jurídica; así mismo coordinadora del grupo de gestión contractual y asesora de la dirección de comportamiento.

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Pero Acelas también tiene una trayectoria profesional en el departamento de Santander y Norte de Santander como asesora jurídica de contratación estatal del Hospital San Bernardo del municipio de Barbosa, de la alcaldía de Toledo y de la alcaldía de Barrancabermeja y asesora jurídica de primera infancia en la seccional del ICBF.

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Esta extensa trayectoria también relaciona a Acelas con un nombre polémico: Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo hoy condenado por su participación en el más grande entramado de corrupción durante el gobierno de Gustavo Petro.



Entre los años 2016 y 2019, la hoy directora de Seguridad Vial comenzó su ejercicio profesional en el sector público en el municipio de Sabana de Torres, justo en el periodo en el que Pinilla fue alcalde. Allí se desempeñó como asesora jurídica en impuestos territoriales y contratación estatal de la alcaldía de Pinilla y en el Instituto de Deporte, Recreación y Cultura y Turismo del municipio. Estos cargos los ejerció desde enero de 2016 hasta diciembre de 2019, es decir durante todo el mandato de Pinilla.