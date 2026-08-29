Estación de Policía de Caloto, Cauca, fue atacada con explosivos lanzados desde drones

Este nuevo ataque con drones se registró en la mañana de este sábado en el centro del municipio de Caloto, en el norte del departamento del Cauca, el cual iba dirigido en contra de los policías que se encontraban a las afueras de la estación realizando patrullajes.

Según el reporte preliminar, los uniformados iban a verificar los antecedentes de dos sujetos, cuando fueron atacados con explosivos lanzados desde estos dispositivos aéreos, desatando así el pánico entre la comunidad que se encontraba en la zona, que rápidamente tuvo que salir a resguardarse.

Hay que señalar que este ataque ocurrió muy cerca al hospital municipal, que por fortuna no sufrió daños.

Hasta el momento, no se confirma la afectación a ningún policía o civil, sin embargo todo aún es materia de investigación.



Este es el segundo ataque con drones registrado en el Cauca en menos de 24 horas, pues en la tarde del viernes, en el municipio de Suárez, tropas del ejército fueron atacadas desde el aire en la verde Balastro, hecho en el que seis personas resultaron heridas, entre ellos varios menores de edad, de 9, 10, 15 y 16 años.