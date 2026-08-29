En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Caso Lucas Murillo
Licencia de conducción
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Estación de Policía de Caloto, Cauca, fue atacada con explosivos lanzados desde drones

Estación de Policía de Caloto, Cauca, fue atacada con explosivos lanzados desde drones

Este es el segundo ataque con drones registrado en el Cauca en menos de 24 horas.

FOTO DRONES BARRANCABERMEJA.jpg
FOTO: Drones seguridad - Alcaldía de Barrancabermeja
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de ago, 2026

Este nuevo ataque con drones se registró en la mañana de este sábado en el centro del municipio de Caloto, en el norte del departamento del Cauca, el cual iba dirigido en contra de los policías que se encontraban a las afueras de la estación realizando patrullajes.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Según el reporte preliminar, los uniformados iban a verificar los antecedentes de dos sujetos, cuando fueron atacados con explosivos lanzados desde estos dispositivos aéreos, desatando así el pánico entre la comunidad que se encontraba en la zona, que rápidamente tuvo que salir a resguardarse.

Últimas noticias

Niña le pidió casa al presidente De La Espriella en Cali.
Pacífico

Ella es la niña que le pidió un apartamento para su familia al presidente De La Espriella en Cali

Firmante de paz asesinado junto a su padre en Cajibío, Cauca.
Pacífico

Firmante de paz fue asesinado junto a su padre en Cajibío, Cauca

Hay que señalar que este ataque ocurrió muy cerca al hospital municipal, que por fortuna no sufrió daños.

Hasta el momento, no se confirma la afectación a ningún policía o civil, sin embargo todo aún es materia de investigación.

Este es el segundo ataque con drones registrado en el Cauca en menos de 24 horas, pues en la tarde del viernes, en el municipio de Suárez, tropas del ejército fueron atacadas desde el aire en la verde Balastro, hecho en el que seis personas resultaron heridas, entre ellos varios menores de edad, de 9, 10, 15 y 16 años.

Relacionados

Cauca

Caloto

Publicidad

Publicidad

Publicidad