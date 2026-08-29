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Firmante de paz fue asesinado junto a su padre en Cajibío, Cauca

Según Indepaz, Yerlin Giraldo se convierte en el firmante del acuerdo de paz número 10 asesinado en el país durante este año.

Firmante de paz asesinado junto a su padre en Cajibío, Cauca.
Tomado de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de ago, 2026

Este viernes, 28 de agosto, se confirmó el asesinato del firmante del acuerdo de paz, Yerlin Andrey Giraldo y su padre José Giraldo, en zona rural de Cajibío, en el departamento del Cauca.

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Este crimen se registró en una finca de la vereda La primavera, donde, al parecer, las víctimas habían sido citadas por integrantes de un grupo armado. En ese lugar fueron atacados a disparos, y sus cuerpos fueron abandonados con un cartel en le que los señalaban como presuntos colaboradores de las disidencias.

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Según Indepaz, Yerlin Andrey Giraldo se convierte en el firmante del acuerdo de paz número 10 asesinado en el país durante este año.

En esta zona rural de Cajibío, se ha identificado un riesgo inminente para las comunidades por la presencia de grupos armados que instalan permanentemente retenes ilegales y restringen la movilidad de esta población.

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