En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sismo
Alias 'Pinocho'
Incendios forestales
Glifosato

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Santos hizo llamado a proteger el proceso de paz: "Invito a remar juntos en la misma dirección"

Santos hizo llamado a proteger el proceso de paz: "Invito a remar juntos en la misma dirección"

Durante el evento el exmandatario recordó además la primera vez que conoció a Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y acordaron construir paz.

Expresidente Juan Manuel Santos.
Expresidente Juan Manuel Santos.
Foto: AFP
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 12 de sept, 2026

El expresidente Juan Manuel Santos hizo un llamado a todos los colombianos a defender el proceso de paz en Colombia. El pronunciamiento lo hizo durante durante un evento en la Universidad Javeriana el pasado viernes 11 de septiembre.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

“Hoy la paz nos necesita a todos y a todas. Por eso los invito a subirse en este barco y a remar juntos en la misma dirección: la paz de Colombia”, dijo el exmandatario.

Últimas noticias

Capturas.jpg
Nación

Capturadas 13 personas por secuestro y hurto en Cundinamarca

Preso
Nación

Cancillería recibió a familiares de colombianos detenidos en Venezuela para brindarles asistencia

El expresidente recordó el primer encuentro que sostuvo con Rodrigo Londoño, conocido entonces como alias Timochenko, en medio de las negociaciones de paz con las extintas Farc.

El relato se dio a conocer luego de que se cumplieran diez años del inicio del camino hacia la implementación del Acuerdo de Paz que puso fin al conflicto entre el Estado y esa guerrilla.

A través de su cuenta en X, el expresidente aseguró que Colombia comenzó hace una década un proceso de reconciliación y llamó a los ciudadanos a continuar trabajando por la paz.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Según recordó, en ese primer encuentro con Rodrigo Londoño le planteó al entonces jefe guerrillero una comparación sobre el proceso que estaban a punto de iniciar.

Publicidad

Santos explicó que ambos habían estado enfrentados durante 35 años y que ahora tenían que trabajar juntos para alcanzar un acuerdo de paz.

La metáfora que utilizó fue la de una canoa: mientras uno remaba por un lado, el otro debía hacerlo por el lado contrario, pero ambos tenían que avanzar hacia el mismo objetivo.

“Es como si usted y yo nos montamos en una canoa, y usted rema por un lado, y usted y yo remo por el otro, y vamos a seguir remando hasta lograr nuestro objetivo, que es la paz. ¿Está de acuerdo? Y me dijo, sí, y nos dimos la mano”, recordó el expresidente durante el evento.

Publicidad

Finalmente, Santos invitó a los colombianos a “remar” en la misma dirección para avanzar en la construcción de paz.

También le puede interesar:

También le puuede interesar:

disidencias de las FARC.jpg
Antioquia

Nuevos combates entre el Ejército y disidencias en San Andrés de Cuerquia, Antioquia

Abelardo De La Espriella
Nación

Si no se entrega, la orden es darle de baja: De La Espriella ordena sometimiento de alias 'Pinocho'

Entregaron títulos de propiedad a 140 familias en barrio La Nohora de Villavicencio.
Nación

Entregaron títulos de propiedad a 140 familias en barrio La Nohora de Villavicencio

Relacionados

Juan Manuel Santos

Proceso de paz

Acuerdo de paz

Publicidad

Publicidad

Publicidad