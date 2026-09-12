Santos hizo llamado a proteger el proceso de paz: "Invito a remar juntos en la misma dirección"

El expresidente Juan Manuel Santos hizo un llamado a todos los colombianos a defender el proceso de paz en Colombia. El pronunciamiento lo hizo durante durante un evento en la Universidad Javeriana el pasado viernes 11 de septiembre.

“Hoy la paz nos necesita a todos y a todas. Por eso los invito a subirse en este barco y a remar juntos en la misma dirección: la paz de Colombia”, dijo el exmandatario.

El expresidente recordó el primer encuentro que sostuvo con Rodrigo Londoño, conocido entonces como alias Timochenko, en medio de las negociaciones de paz con las extintas Farc.

El relato se dio a conocer luego de que se cumplieran diez años del inicio del camino hacia la implementación del Acuerdo de Paz que puso fin al conflicto entre el Estado y esa guerrilla.



A través de su cuenta en X, el expresidente aseguró que Colombia comenzó hace una década un proceso de reconciliación y llamó a los ciudadanos a continuar trabajando por la paz.

Según recordó, en ese primer encuentro con Rodrigo Londoño le planteó al entonces jefe guerrillero una comparación sobre el proceso que estaban a punto de iniciar.

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Santos explicó que ambos habían estado enfrentados durante 35 años y que ahora tenían que trabajar juntos para alcanzar un acuerdo de paz.

La metáfora que utilizó fue la de una canoa: mientras uno remaba por un lado, el otro debía hacerlo por el lado contrario, pero ambos tenían que avanzar hacia el mismo objetivo.

“Es como si usted y yo nos montamos en una canoa, y usted rema por un lado, y usted y yo remo por el otro, y vamos a seguir remando hasta lograr nuestro objetivo, que es la paz. ¿Está de acuerdo? Y me dijo, sí, y nos dimos la mano”, recordó el expresidente durante el evento.

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Finalmente, Santos invitó a los colombianos a “remar” en la misma dirección para avanzar en la construcción de paz.

El expresidente Juan Manuel Santos hizo un llamado a todos los colombianos a defender el proceso de paz en Colombia. El pronunciamiento lo hizo durante durante un evento en la Universidad Javeriana.

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