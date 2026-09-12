Cancillería recibió a familiares de colombianos detenidos en Venezuela para brindarles asistencia

La Cancillería abrió un espacio de atención y diálogo con familiares de colombianos que permanecen privados de la libertad en Venezuela, con el propósito de conocer de primera mano sus inquietudes y fortalecer la comunicación con el Gobierno nacional.

El encuentro que se realizó en el Palacio de San Carlos, estuvo liderado por el viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, embajador Pedro Agustín Roa Arboleda.

Durante la reunión, los familiares y organizaciones que acompañan estos casos expusieron sus preocupaciones relacionadas con las condiciones de reclusión, las necesidades de las familias y la situación jurídica de los colombianos detenidos en territorio venezolano.

Uno de los puntos señalados por el Gobierno colombiano tiene que ver con la situación procesal de algunos de los connacionales. Según la información recibida por la Cancillería, algunos de los colombianos privados de la libertad no tendrían cargos imputados ni un proceso actualmente en curso.



El viceministro Pedro Agustín Roa Arboleda señaló que esta situación podría constituir una vulneración de las normas internacionales relacionadas con las personas privadas de la libertad.

“La importancia de esta reunión radicó en varios puntos. El primero de ellos era establecer un puente de comunicación con las familias y expresarles la solidaridad del Gobierno nacional frente al dolor que están atravesando al tener familiares detenidos, a quienes, según la información recibida, no les han sido imputados cargos y no tienen actualmente un proceso, lo que podría constituir una vulneración de las normas internacionales en la materia”, dijo el viceministro Roa Arboleda.

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La Cancillería recordó que la asistencia consular a colombianos detenidos en el exterior contempla, entre otros aspectos, la atención integral, el acceso a la justicia y la comunicación con sus familiares.

Es por esto por lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores también indicó que continuará adelantando las gestiones diplomáticas y consulares correspondientes, bajo el marco del derecho internacional y con énfasis en la protección de la dignidad y los derechos humanos de los colombianos privados de la libertad.

Además, tras la reunión, la Cancillería aseguró que mantendrá abiertos los canales de comunicación con las familias y las organizaciones que acompañan estos casos.