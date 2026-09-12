Minambiente defendió nueva etapa del licenciamiento ambiental y cuestiona el uso político

Fabio Arjona, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, cuestionó que varios proyectos hayan permanecido detenidos durante años por decisiones relacionadas con el licenciamiento ambiental y defendió las autorizaciones que ha dado recientemente.

Entre los casos que presentó están una obra para aumentar la capacidad de transporte de gas en Cartagena, el incremento de la cota de inundación de Hidroituango y la ampliación de una autopista.

Durante su intervención, Arjona señaló que el licenciamiento ambiental “se convirtió en un arma política para bloquear u hostigar proyectos”. A partir de esta afirmación, expuso diferentes situaciones en las que, según dijo, proyectos permanecieron paralizados pese a los efectos que podían tener para el suministro energético, la movilidad y otras necesidades del país.

Uno de los casos que señalo fue el muelle SPEC de Cartagena, donde explicó que autorizó el cambio de una tubería de 900 metros, de ocho a 18 pulgadas. De acuerdo con lo señalado por Arjona, esta modificación permitiría que el país reciba 58 millones de pies cúbicos adicionales de gas al día, una cantidad que podría suministrar energía a tres millones de hogares. El funcionario cuestionó que una obra de estas características hubiera permanecido detenida durante cuatro años.



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También se refirió a Hidroituango, proyecto que calificó como la base de la generación energética del país. Según su explicación, se encontraba pendiente el aumento de la cota de inundación y aseguró que ya autorizó esta modificación. En este punto, Arjona sostuvo que la decisión permitiría contar con energía para una ciudad como Medellín durante aproximadamente un mes.

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Otro de los proyectos mencionados fue la ampliación de la autopista en Bogotá, que, según Arjona, llevaba cinco años sin avanzar. El funcionario señaló que los impactos ambientales también deben evaluarse a partir de las consecuencias de mantener los problemas de movilidad, como los trancones a la salida de la capital En ese sentido, advirtió sobre factores como los tiempos de espera, los desplazamientos, las emisiones, las afectaciones a la salud y el impacto sobre el cambio climático. Arjona aseguró que la ampliación ya fue autorizada.

A partir de estos casos, Arjona planteó en su publicación que el país debe pasar del desarrollo sostenible al desarrollo regenerativo, mediante decisiones técnicas y seguridad jurídica. Su propuesta, según lo expresado, busca que la política ambiental permita mantener la protección del medio ambiente, pero al mismo tiempo tenga en cuenta la competitividad y la prosperidad de los territorios y sus comunidades.